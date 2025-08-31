La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale ELIMINADO hoy 31 de agosto?

La Casa de los Famosos México enfrenta la quinta eliminación de su tercera temporada y son siete los nominados de este domingo 31 de agosto que se ponen en las manos del público para enfrentar una nueva temporada del programa.

Los nominados de la semana son Mariana Botas, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aaron Mercury, Abelito y Mar Contreras, lo que conforma una placa multitudinaria que incluye a casi todo el cuarto Noche y solo dos integrantes del cuarto Día.

El pasado viernes, Shiky sacó a Facundo de la placa de nominados después de lograr mantener la salvación como parte de sus beneficios como liderazgo, a pesar de haberse enfrentado a Aldo y Alexis, ambos integrantes del cuarto Noche.

La tensión en la convivencia va aumentando de manera cotidiana. Ya no solo son las peleas entre Mar y Dalilah, pues ahora el cuarto Noche ha dejado ver su molestia por el comportamiento de Facundo.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 3?

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Guana traicionó a su cuarto en La Casa de los Famosos México

La semana estuvo llena de sorpresas, desde que Elaine Haro decidió cambiar de cuarto con El Guana. El histrión ha generado polémica ya que a partir de ello, decidió dejar de lado a su equipo y apoyar a Día, lo que generó fuertes críticas en redes sociales, pues lo tachan de traidor.

“Lo único que quiero decirles con el corazón en la mano, los amo a todo el mundo. La amistad es lo primero que reina en este mundo y para todos ustedes tienen mi alma, mi corazón y mi personalidad”, dijo a Día en la noche después del cambio, para sorpresa de muchos.

Fuertes críticas a Mariana Botas

Una de las participantes más criticadas en los últimos días es Mariana Botas. La audiencia no solo la señala por sus acercamientos a Aldo de Nigris, que muchos califican como negativos, aunque ella ha dicho que no tiene un interés romántico por él.

El público señala que la actriz ha hablado mal de Elaine Haro a sus espaldas, además que critican que constantemente busca entrar en todas las conversaciones, lo que para muchos puede resultar desesperante. A pesar de ello, muchos la apoya.

