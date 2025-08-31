Guana critica a Alexis Ayala y cuarto Noche; lo tunden por traidor | VIDEO

Guana se ha coronado como uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos México 3, que en los últimos días ha sido señalado como traidor por parte del público al notar su repentino cambio de alianzas después de que el martes pasado cambiara de cuarto.

Guana critica al cuarto Noche y lo tachan de traidor

Ahora, en una reciente conversación con el cuarto Día, Guana señaló a Alexis Ayala y al team Noche, con lo que dejó claro que se encuentra separado de ellos por completo sobre hacer estrategia juntos en La Casa de los Famosos México 3.

“La última correa que me quiso aventar Alexis fue ‘pues yo espero que no juegues el juego de ellos (Día)’ de ‘perdedores’ y tirar”, recordó al dejar claro qué es lo que le molesta sobre las reacciones de sus contrincantes.

Ante esto, Mariana Botas criticó fuertemente lo dicho por Ayala, al recordar los fuertes posicionamientos que ha realizado el actor de telenovelas en el pasado, donde ha utilizado metáforas y comentarios en los que “los insultan”.

Además, la conductora también mencionó que Elaine Haro ya le había dicho que con su nueva perspectiva, había notado actitudes negativas en su anterior cuarto. “Le dije ‘pero dame un ejemplo’ porque nunca les hemos tirado mal pedo”, comentó y después de que lo explicara, desestimó su opinión.

Te dejamos algunas de las reacciones.

"Pensar que desperdicie votos en él".

"Qué bueno que hubo cambio de cuarto porque lealtad es algo que no conoces".

“Guana fue salvado porque era cuarto noche y ahora con esto ya perdió votos”.

“Guana Iscariote, te irá mejor en tu casa”.

Dice Guana: "a todos los que votaron por mí alguna vez, voten por la Botas"

JAJAJAJAJA Pobre perro traicionero, los que votaron por ti eran del cuarto noche 🤡#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/2wXrCpPppG — ItzyBitzy28💜🎮 (@Itzel_Zgd) August 30, 2025

¿Por qué Guana dejó de ser Team Noche?

Recordemos que por la moneda del destino, Guana y Elaine Haro cambiaron de cuarto el pasado martes, lo que desató revuelo dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 3. Mientras que la actriz trató de mantenerse neutral, el actor dio a entender que su lealtad había cambiado.

Si bien en ningún momento se dice que los habitantes deben jugar por cuarto, el integrante de Me Caigo de Risa decidió que con el cambio, dejaría de lado su vieja alianza con Noche para apoyar al cuarto Día. Esto fue señalado por muchos como una traición evidente.

“Lo único que quiero decirles con el corazón en la mano, los amo a todo el mundo. La amistad es lo primero que reina en este mundo y para todos ustedes tienen mi alma, mi corazón y mi personalidad”, dijo a Día en la noche después del cambio.

Cabe mencionar que Guana trató de ser neutral durante la gala de nominación el pasado miércoles, lo que lo llevó a darle dos puntos a Facundo y uno a Abelito. Sin embargo, ha dejado claro que desea jugar con el cuarto Día en La Casa de los Famosos México 3.