Con el estreno de La Casa de los Famosos México 3, muchos de sus participantes han comenzado a captar la atención del público, y uno de los más comentados en redes sociales es Luis Rodríguez, mejor conocido como El Guana. Su carisma, espontaneidad y sentido del humor han llamado la atención dentro y fuera de la casa, pero una duda recurrente entre los nuevos espectadores es: ¿por qué le dicen Guana?

¿Por qué le dicen El Guana a Luis Rodríguez, de LCDLFMX 3 y Me Caigo de Risa?

El origen de este apodo tiene una historia tan divertida como inesperada, la cual Luis Rodríguez compartió recientemente en Instagram, como parte de su presentación oficial en el reality de Televisa y ViX.

El actor explicó: “Real, mi apodo es Guanajuato, y viene porque soy de Celaya, Guanajuato, y el apodo salió por una tontería”.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos El Guana y Ninel Conde son los nuevos habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 3

“Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, en mi primera obra, el coreógrafo no hablaba español, y me preguntó cómo me llamaba, pero al mismo tiempo un compañero me preguntó de dónde era. Entonces fue esa confusión de contestarle primero a mi amigo, ‘¡Ah, de Celaya, Guanajuato!’. Y el otro escuchó y dijo, ‘¡Ah, Guanajuato! ¡Ok, come on! ¡Please, Guanajuato!’“, expresó con humor El Guana.

Aclaró que, pese a que intentó corregir al coreógrafo, fue imposible: “Yo traté de corregirlo: ‘¡No, no, no! ¡Mi nombre es…!’. Pero él insistía: ‘¡No, Guanajuato, por favor!’ Y se me quedó Guanajuato, y Guanajuato, y Guanajuato. Entonces de ahí viene mi apodo, que es Guanajuato”.

Con el tiempo, “Guanajuato” se acortó simplemente a Guana, y así es como hoy se le conoce tanto en la industria del entretenimiento como entre sus fans. Este peculiar sobrenombre se ha convertido en parte fundamental de su identidad artística.

Luis Rodríguez es ampliamente reconocido por su participación en el programa de comedia Me Caigo de Risa, donde formó parte de la llamada Familia Disfuncional. Su humor físico, talento actoral y habilidad para la improvisación lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Ahora, con su participación en La Casa de los Famosos México 3, busca conquistar un nuevo espacio televisivo.

Compartiendo casa con personalidades como Facundo, Alexis Ayala, Ninel Conde, Elaine Haro, Mariana Botas, Adrián Di Monte y Olivia Collins, El Guana se perfila como uno de los contendientes más auténticos del programa. Su historia, tan natural como cómica, es un reflejo de su personalidad, y de cómo hasta una simple confusión lingüística puede marcar el inicio de una carrera con sello propio.