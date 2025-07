Con la tercera temporada de La Casa de los Famosos México en marcha, el público comienza a familiarizarse con los nuevos habitantes del reality. Uno de los que más ha generado conversación en redes sociales, conocido por su participación en Me Caigo de Risa, es Luis Rodríguez, mejor conocido por su apodo "Guana” o, como algunos lo han escrito erróneamente, “Wana”. La confusión ha sido tal que incluso en transmisiones y publicaciones de fans se ha usado ambas versiones. Pero, ¿cuál es el apodo correcto? Te contamos.

¿Wana o Guana?, este es el apodo de Luis Rodríguez, participante de La Casa De Los Famosos México 3

El verdadero apodo del actor y creador de contenido es Guana, con “G”, y tiene una historia peculiar detrás. En entrevistas pasadas y en contenido compartido en sus redes sociales, Luis Rodríguez ha explicado que el sobrenombre nace de una mezcla entre su lugar de origen —Celaya, Guanajuato— y su forma relajada de hablar. “Me decían el de Guanajuato, y con el tiempo se quedó en el Guana... y ya nadie me dice Luis”, bromeó el actor en una entrevista reciente antes de entrar a la casa.

Pero todo proviene de una confusión, pues dijo que en un proyecto donde trabajaba un coreógrafo que no hablaba español le preguntó su nombre, al mismo tiempo, un compañero lo interrogó sobre su lugar de origen. Al responder “Guanajuato” a su colega, el coreógrafo creyó que ese era su nombre.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos El Guana y Ninel Conde son los nuevos habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 3

Guana se ha hecho conocido por su estilo, su humor ácido y su participación en distintas producciones televisivas y digitales como Me Caigo de Risa, donde regaló al público momentos llenos de diversión. Aunque no es ajeno al mundo del entretenimiento, su ingreso a La Casa de los Famosos México 3 marca un punto de inflexión en su carrera, al enfrentarse a la exposición constante de cámaras y la intensa dinámica del encierro televisivo. “Esto no es actuación, es la vida misma en modo reality”, comentó antes de entrar, en tono divertido.

Además de su faceta como actor, Luis Rodríguez ha participado en diversos sketches, campañas de comedia en redes sociales y tiene una base sólida de seguidores que disfrutan de su contenido auténtico.

La confusión entre “Wana” y “Guana” ha dado pie a memes y debates en redes. En TikTok y X (antes Twitter), los usuarios han hecho videos señalando el error común, acompañados de frases como: “¿Team Wana o Team Guana?”. Incluso algunos participantes de la casa han jugado con el malentendido.

En esta temporada de La Casa de los Famosos México 3, Guana comparte convivencia con figuras como Ninel Conde, Adrián Di Monte, Elaine Haro, Alexis Ayala y Olivia Collins, entre otros. Aunque apenas empieza el reality, su carisma y espontaneidad ya lo posicionan como uno de los favoritos del público.

Como él mismo dice en su frase característica: “Yo no vine a fingir, vine a ser el Guana, y eso no se aprende, se nace”. Con este espíritu, Luis Rodríguez se perfila como uno de los grandes contendientes a ganar esta edición.