Guana traiciona a su equipo y se declara Team Día en La Casa de los Famosos México | VIDEO

Este lunes 25 de agosto, La Casa de los Famosos México 3 quedó sacudida con el intercambio de cuartos entre Elaine Haro y El Guana, a partir de una decisión que tuvo que tomar la actriz por la Moneda del Destino, lo que cambió la dinámica del programa por completo.

De este modo, los cuartos pasaron de tener las lealtades bien definidas a que uno de los participantes de La Casa de los Famosos México tambaleara sobre con quiénes compartir estrategia, pues parece que El Guana no ha dudado en traicionar a su equipo.

Elaine acaba de decir que JAMÁS será Team Noche.



Guana ya dijo que jugará con Team Día ☀️



Entonces, para los que somos Team Noche a partir de hoy sólo tenemos 5 integrantes:



Alexis, Mar, Abelito, Aldo y Aaron. 🌙⭐️#LCDFLMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kTWn96fruL — Oswaldo Barbosa (@Ozwaldini) August 26, 2025

¿Guana traicionó a cuarto Noche?

Si bien por un lado Elaine Haro dejó claro que “jamás sería Team Noche” y que su lealtad está con sus compañeros de Día a pesar del cambio de cuarto, el actor de teatro indicó todo lo contrario, al dejarse llevar por el cambio de habitación y declarar que le dará la espalda a Noche.

Fue después de la gala de liderazgo que el histrión conversó respecto a las lealtades en los cuartos, donde los miembros de día comenzaron a especular que noche le tiene poca confianza a Guana, lo que había generado roces en el pasado.

Entonces, el famoso sorprendió con sus siguientes declaraciones: “Lo único que quiero decirles con el corazón en la mano, los amo a todo el mundo. La amistad es lo primero que reina en este mundo y para todos ustedes tienen mi alma, mi corazón y mi personalidad”, dijo.

Después de ello, Guana mencionó algo que desato fuertes comentarios al decir: "A partir de ahorita, la verdad es que... se los digo a los ojos. Yo no voy a nominar a nadie de aquí”, sentenció al dejar de ese modo que piensa jugar contra el equipo en el que estuvo anteriormente.

Asimismo, comentaron como Alexis Ayala y otros integrantes del otro cuarto habían hecho notar en el pasado que era evidente la inclinación a Guana en Día, motivo por el que llegaron a desconfiar de él, al presumir que podría estar jugando un doble juego.

Fue el propio Ayala que recientemente, en una conversación con Aaron Mercury, destacó que Guana está evidentemente jugado con Día a partir de su cambio de habitación.

“Hay lealtades. Elaine no ha soltado a Día y eso habla bien de ella”, comentó Alexis, quien añadió, “el otro (Guana) ya no está con nosotros, ya no está allá”, explicó antes de que su compañero comenzara a bromear.