El Guana se desnuda otra vez en La Casa de los Famosos y pone nerviosos a sus compañeros | VIDEO

El Guana se desnuda en La Casa de los Famosos

Luis Rodríguez “El Guana” se quedó en La Casa de los Famosos México y como parte de su reto para quedarse fue que el prometió a los fans desnudarse y así apareció en la gala de hoy 25 de agosto.

El comediante llegó a la gala solo en ropa interior y se puso una corbata y unos zapatos, para insinuar que ese era su traje de gala.

El Guana desnudo pone nerviosos a los habitantes de La Casa de los Famosos

El Guana apareció desnudo en La Casa de los Famosos México desde la hora de la comida, justo cuando sus compañeros estaban comiendo, el humorista llegó con un diminuto traje de baño.

Incluso, en tono de broma, Guana fingió que se le cayó su tenedor y justo a lado de Elaine Haro se bajó para detallarse el trasero a la joven de 21 años.

En qué momento Elaine se empezó a llevar con Guana como para que hiciera esto?

Ahora si digan algo pendejas, que ASCO#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/k0z4UZaLsR — Lu y Ya (@revivaltofly) August 25, 2025

Posteriormente, se puso a jugar golf con sus compañeros y terminó haciendo poses muy sensuales, las cuales ponían más nerviosos a sus compañeros.

Hay una toma en la que Aldo de Nigris está detrás de él agachado, aparentemente viendo el golpe que Guana le da a la pelota, pero todos los fans aseguran que en realidad estaba viendo otra cosa, pero que no lo culpan porque el integrante de Me Caigo de Risa tiene un buen cuerpo.

JAJAJAJAJA, si veías otra cosa, no te íbamos a juzgar, aldito, el guana tiene tremendo culazo. 👁️🫦👁️#LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/RfZ3Wp7Qcn — triple a (@96fuckk) August 25, 2025

Todas las veces que El Guana se ha desnudado en la televisión

Esta no es la primera vez que El Guana se quita la ropa en la tele, la primera vez ocurrió en un programa de Me Caigo de Risa, cuando estaban en un juego y de repente se quitó todo y quedó en ropa interior. El momento descontroló a todos los participantes del programa, quienes no pudieron ocultar su sorpresa.

La segunda vez fue el pasado 27 de julio, cuando arrancó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el comediante salió en tanga, junto con Mario Bezares. Momento que también emocionó a los fans, quienes halagaron la escultural figura del humorista.