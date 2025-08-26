Wendy Guevara le responde a Ninel Conde por fuerte comentario: ‘Te escuchas como ardida’ | VIDEO

Ninel Conde generó polémica recientemente al realizar un duro comentario contra Wendy Guevara, al asegurar que ninguna mujer ha ganado La Casa de los Famosos México, una declaración que fue tachada de transfóbica, por desestimar la identidad de género de la influencer.

La fuerte declaración de Ninel Conde surgió a una semana de su propia salida en La Casa de los Famosos México 3, donde fue la tercer habitante en quedar eliminada en la temporada, por lo que muchos señalaron que le tenía envidia a Wendy Guevara, que triunfó en el mismo formato.

Wendy Guevara reacciona a declaraciones de Ninel Conde

Ahora, la integrante de Las Perdidas dejó claro que su intención no era engancharse con la ex participante, pero consideró que sus palabras fueron un reflejo de estar molesta por cómo resultó su participación en el reality show.

Wendy minimizó las declaraciones de Ninel y dejó claro que no era su intención comenzar una guerra con ‘El Bombón’, pues en todo caso prefiere debatir con otros ganadores del programa como Mario Bezares o Ivonne Montero, que ganó en la versión de Estados Unidos.

“Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripily mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero… o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos”, comenzó contundente.

Después indicó: “Entonces la verdad yo así no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral (...) Yo ni me ofendo, se me hizo como ardida, te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó y ya, yo no tengo nada en contra de ella”.

Además defendió a la comunidad trans y subrayó que respeta profundamente su identidad, aunque ella no se considere una mujer del todo: “Cuando andan diciendo esas cosas las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo sí me gusta que me respeten, yo no me considero una mujer 100 por ciento”, aclaró.

“Pero aguas porque ahí están sus artistas que apoyan, ahí están mamacitas, para que vean. Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió, pero yo qué puedo hacer, díganselo a ella usando sus palabras de la comunidad y todas tienen su transfobia bien oculta y ahí andan ‘de chavas, que hermana, que dos tres trucos’ y ahí andan de transfóbicas, yo creo que esas son las que luego se burlan”, agregó sin dar nombres.