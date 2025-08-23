Wendy, Karina y Paola niegan que Ninel Conde les haya pagado por apoyarla en LCDLF: ‘¿Y el váucher?’

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres niegan que Ninel Conde les haya pagado para apoyarla en LCDLF

En medio de la creciente polémica alrededor de la exhabitante de La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde, con Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez, las influencers rompieron el silencio para negar los rumores sobre un supuesto pago de El Bombón Asesino para que la apoyaran públicamente durante su participación en el reality.

Estos señalamientos surgen tras un video en vivo compartido por Ninel desde Miami, luego de su salida del programa, donde insinuó que su equipo pagó a las conductoras originarias de Guanajuato para que mostraran en redes sociales su simpatía por ella.

“¿Cómo fue la gatada de Las Perdidas? No sé chavas... sin comentarios”, dijo Ninel. Su mánager Joel añadió: “Ni hablar... ni lo que se les pagó”.

Wendy, Karina y Paola niegan que Ninel Conde les haya pagado por apoyarla en LCDLF

Luego de los señalamientos, Wendy Guevara y Karina Torres fueron las primeras en reaccionar y negaron que Ninel Conde les haya pagado por apoyarla en LCDLF.

“¿Qué me pagaron qué? ¿A quiénes les pagaron? A mí no”, contestó Wendy, y añadió que no tiene necesidad de recibir pagos por apoyar a alguien y que nunca ha pedido que voten por algún participante del reality.

“Gracias a Dios, no tengo la necesidad de andar cobrando por apoyar a alguien. Yo ni he puesto que voten por alguien”, continuó Guevara, y afirmó que, aunque tiene amigos en LCDLF, no ha mostrado su apoyo públicamente a nadie.

“Yo no apoyo a nadie de La Casa de los Famosos, Aldo está guapo y Aarón es mi amigo, pero no, hermanas. Ustedes deciden quién se va y quién se queda, entonces no me importa, la verdad. Estoy muy tranquila”, finalizó.

Mientras tanto, Karina contestó que no recibió dinero y que, si la acusaban, debían mostrar pruebas de ello. “Nadie nos pagó nada, ni un peso. ¿Dónde está el váucher? ¿Nos pagaron? ¡Ay, no, hermanas! Eso no es cierto. Yo soy libre de apoyar a quien yo quiera”, expresó.

Además, Paola Suárez de igual forma afirmó que no recibió dinero alguno, como afirma el mánager de Ninel Conde, y pidió que se mostraran pruebas de ello.

“Que me enseñen un ticket en donde recibí una transferencia. Si apoyo a alguien, es porque me nace. Yo ni veo La Casa de los Famosos, tengo otras cosas que hacer”, respondió Paola molesta.

Hasta el momento, Ninel no ha respondido a las influencers, pero en redes sociales aumenta la especulación y celebran que Las Perdidas, como son conocidas no le “teman” a la actriz y salgan a limpiar su reputación.