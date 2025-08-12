Wendy Guevara y Raúl Araiza se besan de nuevo en programa Hoy: ‘Sé que te gusto’ | VIDEO

Wendy Guevara sigue dando de qué hablar. Ahora por ser protagonista de un beso con Raúl ‘El Negro’ Araiza durante una emisión reciente del programa Hoy, donde el momento entre los dos desató risas.

Fue la mañana de este martes 12 de agosto que Wendy Guevara regresó al matutino para celebrar su cumpleaños, donde protagonizó un momento con Raúl Araiza que ya se hizo viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

La creadora de contenido es ampliamente conocida y muy querida por el público en general gracias a su personalidad alegre y sin filtros que la hizo la primera ganadora de La Casa de los Famosos México 3. Por su parte, ‘El Negro’ cuenta con una importante trayectoria en la televisión como conductor.

Wendy Guevara y Raúl Araiza se besan de nuevo

La cuenta oficial del programa Hoy no perdió la oportunidad de publicar un video donde muestran los besos que se han dado los conductores, ya que esta no es la primera vez que hay contacto entre ambos.

En ese sentido, en el video podemos ver los dos besos que son muy similares, pues uno se acerca al otro y se dan un beso pequeño y rápido en los labios, lo que provoca furor entre sus compañeros y en el público en general.

Después del segundo beso, la mujer trans decidió llevar la broma más allá con un mensaje de puro coqueteo: “Yo sé que te gusto, ahorita que me veo más voluptuosa, como luchadora”, le dijo.

La vez pasada que se besaron, ocurrió por un gesto de Raúl, quien acababa de decirle a Wendy que se veía muy bien y cuando ella se acercó a saludarlo, él se inclinó e hizo un gesto en el que se abría a compartir un ‘piquito’ con la creadora de contenido.

Esta vez, video no tardó en hacerse viral y en redes sociales comenzaron a aparecer las opiniones de quienes celebraban el beso entre Raúl Araiza y Wendy Guevara. Algunos de los comentarios son: