La influencer Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, rompió su silencio esta semana y no se contuvo al hablar de su examigo, el venezolano Marlon Colmenarez. Durante una entrevista reciente, Wendy se sinceró y reveló detalles sorprendentes de su relación, asegurando que lo mantuvo económicamente por cuatro años.

También reveló si fueron novios o no, como se especulaba en redes sociales debido a su cercanía.

Wendy Guevara revela que mantenía a Marlon y a su familia; ¿confirma su relación?

Wendy manifestó en una entrevista con Adela Micha: “A veces damos el amor y la ayuda a personas equivocadas”. Luego, con franqueza, expuso su apoyo incondicional hacia el venezolano, sin embargo, resaltó que no obtuvo lo mismo, pues él la utilizó.

“Yo perdí la amistad con él, pero después la persona esta se agarró hablando de mí. Que yo era una sin talento y yo dije ‘wey, te mantuve 4 años cab… a ti y a tu familia’, porque hasta le mandaba dinero a su familia. Es gente que le das la mano y te muerde la pata y el cu… y todo. Ni siquiera un poquito de agradecimiento”, expresó Wendy Guevara.

También la influencer destacó que durante esos años ella fue quien cubría todos los detalles del hogar de Marlon: “Lo mantuve cuatro años; yo era la que ponía todo, decoración y muebles de su casa, todo yo, porque yo quise. Por cariño y por amor que le tenía”.

Wendy Guevara habla de su relación con Marlon Colmenarez

En medio de la polémica por una camioneta que él percibió como obsequio—y que ella aclaró que fue un regalo—Wendy Guevara fue contundente al respecto: “Yo no estaba peleando la camioneta, a mí me hablaron de la agencia donde yo le compré la camioneta… hay uno donde dice que doy los derechos con una letra tan bonita, y yo escribo horrible. También venía mi firma y dije ‘Ah, cab...’”.

Insistió en que Marlon y ella nunca fueron pareja: “Fue una relación de amistad, no de novios. Nunca fuimos novios”.

Esta entrevista no solo espera zanjar las especulaciones sobre su vínculo con Marlon, sino también evidenciar lo que Wendy Guevara llama “malagradecimiento”, pues considera que el cariño que le dio al venezolano no fue recíproco y que él abusó de su confianza al presuntamente falsificar su firma.