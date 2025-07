Wendy Guevara, en pleito legal por compra de un auto con ‘firma falsa’; Marlon reacciona | VIDEO

Wendy Guevara confirmó que se encuentra en medio de un proceso legal contra un hombre que quiso utilizar su imagen para comprar un vehículo. Su ex amigo, Marlon Colmenarez, alzó la voz para dar su versión de los hechos, con lo que confirmó que él es el sujeto al que se refería.

Wendy Guevara inicia pleito legal por un auto

Fue en un encuentro con los medios que Wendy Guevara habló de cómo se enteró que una persona estaba tratando de supuestamente, utilizar su identidad para comprar un auto, pues habría alterado unos documentos con el nombre de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

“Las mismas personas de donde esta persona firmó me buscaron. Yo no sabía, entonces, ellos me buscaron y me dijeron: ‘Mira, alteraron un documento y hasta le pusieron corrector’”, contó la mujer trans.

En ese sentido, la influencer señaló que cambiar lo que dice un documento no está permitido por la ley. Además, señaló que por muchos años, hubo personas en su entorno que se aprovecharon de su forma de ser. “Muchos años fui la tonta de muchas personas o de una persona”, indicó.

“Y que según yo le vendí un vehículo, entonces, ahora vamos a ver. Que me enseñe donde según esta persona me compró el vehículo y ahí esta la carta donde él dice que me pagó tanto. Pues que nos enseñe las pruebas, que nos enseñe su banco donde me transfirió”, retó.

Marlon Colmenarez reacciona

A través de sus redes sociales, el influencer compartió su versión de los hechos, pues asegura que la creadora de contenido le regaló la camioneta de un millón de pesos. “La factura está a su nombre, pero la endosa a mi nombre (sus derechos sobre el bien)”, señaló, aunque indicó que no fue su firma del INE.

Marlon explica que el mes pasado fue al mismo concesionario para vender la camioneta y comprar una mejor, abonando 200 mil pesos más. “Tengo dos años con ella pagando el seguro, la tenencia, todo. Yo en mi mente, pensé que era mía”, aseguró.

Marlon Colmenarez le manda mensaje a Wendy Guevara 🤯😱🔥 pic.twitter.com/BrHXAhNnET — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 1, 2025

Mencionó que realizó varias firmas, incluyendo una carta responsiva que habrían hecho en la concesionaria de autos. En ella, decía que Marlon le había comprado la camioneta a la influencer.

Fue entonces que la llamaron y le dijeron que él había tratado de falsificar su firma: “Ha estado amenazando y no ha hecho nada, no sé si están buscando la forma de hacerme una trampa”, señaló.

Después de que Wendy dijo que ella no le había dado nada, la concesionaria ha retenido la camioneta. “La camioneta sigue retenida por órdenes de ella. A ella no le afecta en nada si la voy a vender, si la regalo”, señaló.

De este modo, Marlon Colmenarez acusa a Wendy Guevara de “estar dolida” porque él dejó de hablarle. “No me deja de molestar”, aseguró sobre su pareja, “casi me mato un día por ella. Si yo hubiera estado por interés, me hubiera quedado con ella”, sentenció.