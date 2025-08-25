¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México para la gran final?

Todo lo que debes saber de la final de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México es el programa más exitoso de la televisión mexicana, sin embargo, después de 10 semanas de intensas aventuras de los habitantes, el reality show llegará a su fin.

El día de la final del programa quedarán los 3 finalistas que estarán disputando el premio millonario y también los votos del público, pues los fans son los que eligen al ganador de la temporada.

¿Quiénes serán los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

Los favoritos del público para llegar a la final de La Casa de los Famosos México son, por supuesto que Abelito, Aldo de Nigris, Facundo, Elaine o Aarón Mercury.

Abelito es el favorito y el prospecto a ganar el reality, una fórmula similar a la de Wendy Guevara, según los fans, pues aunque era el menos famoso de forma tradicional, pues viene de la fama en redes sociales, es carismático y divertido.

Hasta Ninel Conde sabe que él es el posible ganador y así lo dijo ella en sus pocas entrevistas que dio tras haber sido eliminada del programa.

Abelito y Aldo de Nigris, los favoritos de La Casa de los Famosos México 3 ı Foto: La casa de los famosos

¿Cuándo acaba La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México 2025 termina el domingo 5 de octubre, ese día se sabe quién es el ganador de la tercera temporada del reality show.

Mariana Botas reveló la fecha exacta en la que el programa llega a su fin en una conversación que tuvo dentro de la casa con sus compañeros y contó que esa es la fecha que viene en los contratos de todos.

¿A qué hora será la final de La Casa de los Famosos México 3?

La final se llevará a cabo a las 8.30 pm y se transmitirá por el canal de Las Estrellas, que este es su horario habitual de la transmisión, aunque es posible que el día de la final la transmisión empiece antes a las 8:00 pm.

Cómo votar en La Casa de los Famosos México

El ganador del programa se elige mediante votos, la manera en la que se vota es ingresando a la página de Internet https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/, ahí ingresa a la parte donde dice Vota Aquí.

Recuerda que las votaciones solo están abiertas durante la Pregala, el programa y la postgala, o sea, de lunes a viernes se puede votar de 9.30 pm a 12:00 am, mientras que los domingos se vota de 8:00 pm a 12:00 am.