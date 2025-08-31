Elaine Haro, habitante de La Casa de los Famosos México 3, sufrió un penoso accidente mientras La Jefa daba instrucciones, por lo que sólo algunos de sus compañeros se percataron de lo que pasó. La actriz perdió un diente y no pudo ocultar su expresión de pena y sorpresa.

Sin embargo, lo tomó con buen humor y hasta comentó que podría caracterizarse de La Chilindrina. En redes sociales el video ya alcanzó más de 300 mil reproducciones.

Elaine Haro pierde un diente en LCDLF; así se ve ahora | VIDEO

La actriz Elaine Haro y el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 se encontraban en la zona exterior de su hogar temporal cuando el incidente ocurrió.

Mientras La Jefa daba instrucciones sobre una dinámica, la joven cantante colocó su mano sobre su boca y exclamó en voz baja “¡Mi diente!“. Mariana Botas, Abelito y Mar Contreras, miraron atónitos la escena.

Rápidamente se tocó con el dedo los dientes y se acercó a la ventana para intentar mirarse en el reflejo del vidrio, sin embargo, no pudo ver nada. En los videos que circulan en TikTok y x, antes Twitter, también se observa que Elaine guarda algo en su cangurera, por lo que se puede pensar que metió su diente.

Los seguidores de LCDLF comentan en redes sociales su preocupación por la actriz, pues afirman que estando encerrada en el reality no podrá acudir al dentista y esto podría afectar su salud. No obstante, otras personas aseguran que no perdió un diente, sino una carilla, por lo que sólo quedará en un susto y perderá el aspecto estético de su sonrisa por algunas semanas.

¿Qué le pasó a Elaine Haro en LCDLF? Esto dice la actriz

Un rato después de lo sucedido, Elaine Haro comentó con sus compañeros de LCDLF que Mariana Botas le comentó que tenía algo en los dientes, por lo que la joven intentó limpiarse y se le despegó una carilla.

“Mariana me dijo ‘traes algo’ y era labial, pero yo pensé que tenía algo entre los dientes", explicó.

Facundo le dijo: “Pero está bien chido porque cuando nos pongan la canción de ‘La vecindad del chavo’, tú puedes ser La Chimoltrufia”. A esto, Elaine respondió con humor que podría caracterizarse de La Chilindrina.

Mientras tanto Dalilah Polanco, que no estaba al tanto de la situación y llegó al final de la plática, le preguntó: “¿Tienes dolor?“. Pero la actriz negó sentir molestia alguna y afirmó que todo estaba bien.