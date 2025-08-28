Aldo de Nigris pierde su cuenta de TikTok; ¿por qué culpan a las fans de Elaine?

Aldo de Nigris, uno de los participantes más populares de La Casa de los Famosos México 3 perdió repentinamente su cuenta de TikTok. En redes sociales, algunos seguidores del influencer regiomontano señalan que esto pudo haber sido provocado por los fans de Elaine Haro, también habitante del reality.

Sin embargo, algunos fanáticos de la actriz niegan haber orquestado un plan para afectar a Aldo y afirman que la cuenta fue bloqueada debido al copyright de los videos que comparte de LCDLF. Las posturas encontradas ya causan revuelo en X y TikTok.

Aldo de Nigris pierde su cuenta de TikTok

Poncho De Nigris, tío de Aldo, comentó en X, antes Twitter, que la situación se perfila como un juego sucio. También pidió que voten masivamente por el creador de contenido y aseguró que su equipo ya está trabajando para recuperar la cuenta de TikTok que tenía al menos dos millones de seguidores.

“Tsss comenzó la guerra sucia? Ok. Full votos a Aldo con más razón. Ya le estamos recuperando la cuenta. Gracias a todos por sus comentarios. #LaCasaDeLosFamososMx”, escribió Poncho.

Del mismo modo, compartió un video donde reafirma su postura y vuelve a pedir apoyo para Aldo.

Team Aldo full votos a Aldo. Gracias por los mensajes. Ya estamos en eso 🤟🏻🙌🏻 pic.twitter.com/8iFdxyY2VA — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 28, 2025

¿Por qué culpan a las fans de Elaine de haber perjudicado a Aldo de Nigris?

Varios usuarios de redes sociales afirman que en grupos de Telegram y en X las fans de Elaine pidieron ayuda al fandom de la influencer Yeri Mua para reportar la cuenta de TikTok de Aldo de Nigris. Sin embargo, varias fans de la actriz afirman no haber orquestado un plan para perjudicar al habitante de LCDLF.

Otros seguidores del reality comentan en X, antes Twitter, que Ninel Conde está resentida por haber sido la tercera eliminada, por lo que está poniendo a pelear a ambos fandoms.

Algunos comentarios fueron:

“Ya están diciendo que las team Elaine le baneamos la cuenta de tiktok a Aldo jajajaja ¿cómo por qué le haríamos eso?"

“Es que es tan obvio, las de Elaine si van a tirar una cuenta de tiktok sería la de Aaron, no la de Aldo, pero la lógica no la están usando"

“No creo que fueran ellas, en TIKTOK ESTA SÚPER MINADO DEL SHIP DE ALDO Y ELAINE. Gracias a TikTok hasta yo los shipeo"

Una tercera teoría indica que presuntamente las fans de Aarón Mercury, también participante del reality, son las responsables de que la cuenta de TikTok de Aldo fuera bloqueada.