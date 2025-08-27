Mamá de Aldo de Nigris revela si abandonó a sus hijos: ‘Mi papá no me aceptaba’ | VIDEO

En redes sociales, se ha especulado muchos sobre la madre de Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México 3, pues se decía que la mujer llamada Leticia de Nigris llegó a abandonar a sus hijos, por lo que fueron criados por su abuela, Doña Alegría.

Ahora, en una reciente conversación con la mamá de Aldo de Nigris, la mujer aclaró si es verdad que llegó a alejarse de sus hijos y faltó a su responsabilidad como madre, después de ser el centro de debate en redes sociales de quiénes la criticaban por lo mismo.

¿Quién es Leticia, la mamá de Aldo de Nigris, y a qué se dedica? ı Foto: IG @aldotdenigris

Mamá de Aldo de Nigris aclara si abandonó a sus hijos

En redes sociales, circula un reciente video retomado de una transmisión en vivo donde la mujer se encontraba con su madre. En la conversación, ella niega de manera rotunda haber llegado a abandonar a sus hijos.

En ese sentido, explicó que cuando se divorció de su esposo fue el padre quien obtuvo la custodia, lo que le permitió manipular la situación a su favor. “Estaban manipulados, mi hija no abandonó a nadie”, comentó Doña Alegría.

“Arregló todo con una juez”, comentó sobre su exesposo, “con mis hijos siempre estuve pegada. No dejaba que los agarrara la chacha ni nadie”, asegura al mencionar que se preocupó por educar a sus hijos,

Además, reveló que vivió violencia en su matrimonio, lo que la llevó a tratar de regresar a su casa familiar en varias ocasiones, aunque su papá no la dejaba quedarse y tenía que volver con su agresor a pesar de enfrentar una situación de riesgo en su vida.

“Me vine (a vivir a casa de sus papás) varias veces por violencia, pero mi papá no me aceptaba, ¿te casaste por la iglesia? se me larga”, dijo Doña Lety.

¿Por qué dicen que la mamá de Aldo abandonó a sus hijos?

Fue en el pasado que la mamá y la abuela de Aldo tuvieron una discusión en el podcast Más Allá del Fierro, donde Doña Alegría acusó a Doña Lety de haber abandonado a sus hijos, por lo que se consideraba su madre.

En ese momento, mencionaron que fue por tres o cuatro meses que la mujer se separó de sus hijos, quienes fueron cuidados por su abuela en ese periodo de tiempo. “Fui muy buena mamá siempre, buena esposa y todo”, declaró la mamá de Aldo de Nigris en ese entonces.