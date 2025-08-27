La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 27 de agosto?

La Casa de los Famosos México 3 enfrenta este miércoles una nueva serie de nominaciones en las que conoceremos las lealtades y estrategias de cada uno de los habitantes que buscan permanecer en el reality show, después de mucha especulación sobre qué sucederá.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3?

La semana comenzó con Shiky como el ganador del liderazgo y fue por azar que Mariana Botas lo acompañó a la suite. Por otro lado, Elaine Haro obtuvo la moneda del destino y eligió a Guana para intercambiar cuarto con él, lo que sacudió por completo la casa.

Esto provocó un cambio de lealtad en Guana, por lo que desató diversas opiniones en redes sociales de quienes lo señalaron como traidor, al tardar pocos minutos en jurar su lealtad a cuarto Día y atacar a Noche.

Esto coloca al actor en un espacio de desventaja, pues su manera de actuar podría convertirlo en el próximo nominado y eliminado del programa. Su contraparte Elaine parece encontrarse a salvo, con la promesa de sus nuevos compañeros de cuarto de que no será nominada por ellos esta semana.

Los ánimos estallaron en el cine de este martes, cuando Dalilah Polanco se enteró de que Mar Contreras había traicionado un pacto de dejar a los más jóvenes limpiar, lo que desató una enorme molestia en ella.

Asimismo, otro video de ‘película’ dejó ver los comentarios que han tenido cada uno de los habitantes en contra del cuarto adverso. Esto provocó fuertes reacciones en algunos de los participantes y aumentó la molestia de Polanco.

Facundo es otro participante que parece estar bastante inconforme con el formato, pues recientemente fue captado llorando por extrañar demasiado lo que tenía en el exterior, sobre todo a su familia.

Otros momentos que dieron de qué hablar fue la insistencia de Mariana Botas con la sudadera de Aldo de Nigris, quien ha confesado que pasa frío al no tener algo más que lo abrigue. Sin embargo, el público se encuentra dividido en ese aspecto, pues muchos aseguran que no ha sido la intención de la comediante molestar.

