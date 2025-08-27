¿Dalilah Polanco abandonó La Casa de los Famosos México? Aseguran que pidió su salida

En redes sociales, se ha difundido la información de que la actriz Dalilah Polanco abandonó La Casa de los Famosos México 3 durante la madrugada de este miércoles 27 de agosto, después de enfrentar una crisis por la función de cine de la noche del martes.

Si bien Dalilah Polanco ha destacado por su actitud divertida pero estricta, algunas fuentes aseguran que la famosa se encuentra sobrepasada después de tener varios enfrentamientos y conocer las opiniones de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 3.

Así reaccionó Dalílah tras enterarse de las declaraciones de Aldo y Aarón en la función de cine



Así reaccionó Dalílah tras enterarse de las declaraciones de Aldo y Aarón en la función de cine

— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 27, 2025

La actriz comenzó a llorar después de la función del martes, mientras que ella se aisló en su cuarto y después en el baño, donde buscaba arreglarse. “No tengo ganas ni de hablar, qué triste, caray”, comentó, “no está padre esto”.

Después, la mujer encontró un poco de consuelo en sus compañeros de cuarto como Mariana Botas que decidió conversar con ella para tratar de tranquilizarse, algo que según muchos, no consiguió del todo.

¿Dalilah Polanco abandonó La Casa de los Famosos México 3?

Tras este momento de emotividad vivido por parte de la ex novia de Eugenio Derbez, se comenzó a especular sobre la posible salida inmediata de la mujer, a través de una supuesta petición expresa de la comediante.

Si bien Televisa no ha emitido un comunicado especial al respecto, los rumores se encendieron después de que vieron a la conductora dirigirse al confesionario, un espacio que suele ser utilizado para hacer peticiones a La Jefa, pero también para terapia y otros momentos de vulnerabilidad.

Las especulaciones desataron todo tipo de comentarios por quienes cuestionaban que la mujer quisiera abandonar el proyecto por problemas mínimos como el conflicto con la limpieza con Mar o las declaraciones de Aldo y Abelito.

Dalilah Polanco Después del cine volvio a pedir su salida de la Casa. Tiene miedo que esten dañando su imagén. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) August 27, 2025

Cabe recordar que La Casa de los Famosos México 3 es un proyecto donde las sensaciones y emociones crecen de manera exponencial, lo que provoca que los momentos de crisis suban de nivel con mucha facilidad.

El rumor fue apagado por la cuenta de X conocida como Serios y Sinceros, que se dedica a monitorear en cada momento lo que ocurre en el programa, por lo que rápidamente reportaron que la mujer no había siquiera entrado al confesionario y mucho menos había dicho que quería salir del programa.

"Dalilah no pidió su salida. Por si ven publicado eso. Ni siquiera a entrado al confesionario y ya publican que pidió su salida", señalaron y mencionaron que si llega a ocurrir, lo anunciarán como pasó con Adrián Marcelo en el pasado.