Aarón Mercury le dice la verdad a Elaine Haro de por qué la rechazó: ‘Hay que cotorrear’

Aarón Mercury habló y se sinceró con Elaine Haro y le confesó los verdaderos motivos por los que el shipeo entre ellos se acabó y claro que el influencer no se guardó nada y hasta le propuso jugar sin ningún tipo de compromiso serio.

Todo sucedió la noche de este 25 de agosto, cuando Elaine. Se estaba maquillando para la gala de este día en la que se busca el liderato. Aarón se acercó a ella y le pidió que se fueran a platicar a solas sobre lo que estaba pasando entre ellos.

Aarón Mercury le dice a Elaine por qué la bateó

Aarón Mercury habló con Elaine Haro, luego de que en la gala de eliminación de Priscila Valverde, ellos se empezaron a insultarse entre “broma”, a tal grado que Shiky intervino y les dijo que ya no se hicieran señalamientos de ese tipo porque iban a terminar peleados.

Aarón le dijo a Elaine que le molestaba que ella quisiera llenar vacíos con otras personas y de ahí partieron su conversación.

Eso mismo pensé. Y cuando Elaine habló en dos oraciones le resumió lo que se supone Aarón estaba tratando de decirle 🤣🤣🤣 Elaine es muuuucho para un man así https://t.co/WUMELDdYRj — Una Lesbiana más (@UnaTortillaGt) August 26, 2025

El tiktoker le confesó que él sí había conexión e interés de ambos lados, pero que él se empezó a alejar después de una de las fiestas de los viernes, cuando ella gritó “extraño a mi ex”, el punto de quiebre de esta relación que se empezaba a cocinar en La Casa de los Famosos México.

El influencer también le dijo que él no quiere que ella vuelva a vivir una situación en la casa en la que sus emociones se salgan de control, refiriéndose a la fiesta en la que gritó que extraña a su ex.

Aarón le dijo que sí había atracción, pero que ese momento fue el que rompió la relación. El tiktoker le mencionó a la actriz que ella debería tomarse tiempo para vivir el duelo por haber terminado con su anterior novio, en cuya relación terminó bien y que ella recuerda con mucho cariño.

Aarón Mercury le propone a Elaine Haro jugar sin compromiso: ‘Cotorrear’

Después de una larga charla, Aarón le dijo que no quería que ella pensara que es mala persona o que no le importaban sus sentimientos, pero que por el momento él no quiere estar en una relación y le propuso ser amigos y solamente divertirse, es decir, seguir el “cotorreo”, para que ella también disfrutara su soltería, a lo que ella aceptó.

Los fans quieren que en el cine de mañana, la producción del programa ponga las declaraciones de Aarón Mercury hablando mal de Elaine.