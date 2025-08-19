¿Quién es el papá de Aaron Mercury que lo abandonó?

Aaron Mercury es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que ha dado mucho de qué hablar y una de las preguntas más grandes de sus nuevos seguidores es quién es su papá y porqué no lo podemos ver en sus videos a pesar de la importancia que le da a la familia.

¿Qué pasó entre Aaron Mercury y su papá?

En el pasado, Aaron Mercury ha revelado una situación que enfrentó con su mamá, pues durante su vida, él apenas y recibía apoyo económico por parte de su progenitor, lo que hizo que su madre tuviera que esforzarse el doble para mantenerlo a él y a su hermano.

Cuando Aarón recibe de su papá un mensajito: ‘feliz cumple 👍’ , ‘me casé 🙂’ o de niño esos 1500 mensuales que solo alcanzaban para cenar… y lo cuenta con una sonrisa que duele. #aaronmercurylcdlfmx3 #LaCasaDeLosFamososMx #Teammercurio #AaronMercury pic.twitter.com/xurZaTRShz — 🌼🌷𝒢𝒶𝒷𝓇𝒾𝓁𝒾𝓃𝒹𝒶_𝒮𝒴𝒥ℬ🌷🌼 (@GabrilindaSYyJB) July 30, 2025

El influencer se sinceró en La Casa de los Famosos México 3 sobre su relación con su papá, al asegurar que no tienen una relación cercana y se alejaron aún más cuando el hombre hizo una vida con otra mujer y dejó de interesarse en apoyarlo.

Su revelación generó sorpresa y tristeza entre el público en general, que lamentó que este tan normalizado que un padre no se quiera hacer responsable de sus hijos y no ejerza el rol que le corresponde de manera activa.

¿Quién es el papá de Aaron Mercury?

Es poco lo que se sabe del papá de Aaron, quien no ha mencionado el nombre del mismo para evitar darle foco. Sin embargo, se sabe que es imitador de Elvis Presley en Estados Unidos y que tiene una relación actualmente.

Fue cuando Aaron cumplió los 18 años de edad que su papá se rehusó a seguirlo apoyando a él y a su mamá económicamente, bajo la excusa de que el joven comenzaba a ser relevante en redes sociales, aunque todavía no era un influencer tan importante como en la actualidad.

A pesar de la indiferencia de su padre, Aaron Mercury se toma la situación con humor y no parece tener rencores, aunque sabe que su núcleo familiar se compone de su madre, su hermano y él.