Reparece La Chilindrina tras salir del hospital: ‘La estoy pasando muy bien’ | VIDEO

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, reapareció en medio de la preocupación que había generado su estado de salud tras reportarse que había sido hospitalizada de emergencia y enfrentaba complicaciones de salud que amenazaban su vida.

La querida actriz que interpretó a La Chilindrina en El Chavo del 8 y ha destacado por una larga carrera en la actuación, sigue trabajando como su icónico personaje y recientemente estuvo de gira con un circo en Perú donde su participación se hizo viral.

La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia ı Foto: Redes sociales

La Chilindrina reaparece tras hospitalización

Después de varias horas de especulaciones, la actriz publicó un reciente video en donde podemos verla sentada frente a un dibujo y elemento de pintura. Podemos ver a María Antonieta de las Nieves vestida de azul con una gorra que cubre su cabello.

La podemos ver junto a una ventana donde se asoma un perrito con curiosidad. “Hola amigos. Aquí como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, las cosas que me gusta hacer. La estoy pasando muy bien”, comenzó explicando ‘Tony’, como la apodan.

“Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero muchísimo, bye”, dijo a sus fans para finalizar su mensaje en el que quiso dejar claro que no enfrenta algún problema grave de salud por el que se tenga que preocupar su audiencia.

Adjunto con el video, en la descripción escribió: "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", dijo.

Recordemos que fue la mañana de este martes que se informó que la actriz se encontraba delicado de salud después de haber sido hospitalizada por un supuesto ataque de ansiedad por el que se dijo, puedo enfrentar daño neurológico.

Sin embargo, ya quedó aclarado que no ha sufrido de alguna emergencia de salud importante, más allá de una fuerte deshidratación que bajó los niveles de sodio en su cuerpo, pero que logró ser controlado de manera adecuada.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos por quienes celebraron que La Chilindrina se encontrar en un momento de salud óptimo. Te dejamos algunos de los mensajes: