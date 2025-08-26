¿Quién fue el esposo de la Chilindrina? El ‘amor de la vida’ de María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, también conocida como La Chilindrina, es una de las artistas más reconocidas en el entretenimiento mexicano, famosa por su papel en El Chavo del 8 y otros programas de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

La mañana de este 26 de agosto, se dio a conocer que María Antonieta de las Nieves se encontraba hospitalizada de emergencia, lo que desató todo tipo de especulaciones y generó curiosidad sobre la vida privada de la actriz mexicana.

¿Quién era el esposo de La Chilindrina?

La actriz conoció a su único esposo en la década de los 60’s. Se trató de Gabriel Fernández, un actor, locutor, productor y narrador de televisión con quien conectó rápidamente, lo que los llevó a enamorarse.

Gabriel era conocido por ser el narrador de los programas de Roberto Gómez Bolaños, por lo que fue en la década de los 70’s que ambos comenzaron a tener una relación más íntima hasta que les tocó llegar al altar.

Mientras ellos trabajaban juntos, aunque en diferentes vertientes para El Chavo del 8, preparaban también su enlace nupcial, el cual ocurrió en 1971. La pareja estuvo unida durante 48 años, hasta la muerte del histrión.

Cabe mencionar que a pesar de su longeva unión, la actriz llegó a admitir que en un inicio dudó que Gabriel fuera el hombre de su vida. Sin embargo, su madre lo aprobó y fue a los tres meses de su matrimonio que ella se enamoró.

Así murió el esposo de ‘La Chilindrina’

Fue el 15 de septiembre del 2019 que murió el esposo de la actriz, después de estar días hospitalizado por una neumonía. En ese entonces, el hombre tenía 85 años de edad y fue Carlos Villagrán quien informó sobre el fallecimiento de la pareja de la actriz.

“He pasado muchos días dándole vuelta al asunto, pensando en qué podría decirles. Que hoy mi vida ha dado un cambio total, que el amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para que voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no me voy al extranjero’, declaró en ese entonces la famosa.

“Hoy hace 54 años viví uno de los momentos más felices de mi vida: mi boda con Gabriel Fernández. Una celebración sencilla, pero llena de amor, sonrisas y memorias que aún guardo con el corazón lleno”, escribió en sus redes sociales antes de su hospitalización.