La Chilindrina es hospitalizada de emergencia, reportan ¿Qué le pasó?

Después del éxito de la serie de Chespirito, La Chilindrina preocupó a los fans porque se dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia.

De acuerdo con una famosa revista de espectáculos, la actriz fue ingresada porque presuntamente le dio un ataque de ansiedad.

La actriz estuvo bajo observación, detalló la revista y los médicos dieron un diagnóstico sobre la salud de Maria Antonieta de las Nieves.

Por el momento, la actriz ni ninguna fuente oficial ha salido a dar declaraciones para negar o afirmar si es verdad que está o estuvo hospitalizada por una condición de “deterioro neurológico”.

La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia ı Foto: Redes sociales

La última publicación de La Chilindrina antes de ser hospitalizada

La última publicación que hizo Maria Antonieta de las Nieves en sus redes sociales fue el pasado 25 de julio y compartió la foto de la portada de una revista en la que aparece junto con la actriz Paola Montes de Oca, quien interpretó a La Chilindrina en la bioserie de Chespirito de HBO.

María Antonieta fue la guía de la actriz para darle vida a su propio personaje en la producción de Roberto Gómez Fernández.

¿Quién es María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina?

María Antonieta de las Nieves es una reconocida actriz, más famosa por haber interpretado a La Chilindrina en el Chavo del 8, sin embargo, su carrera amplia abarcó, teatro, cine, televisión y doblaje, una artista muy versátil.

La actriz nació el 22 de diciembre de 1946, por lo que actualmente tiene 79 años de edad.

María Antonieta de las Nieves La Chilindrina ı Foto: IG María Antonieta de las Nieves

Antes de ser una estrella de la televisión mexicana y latinoamericana, María Antonieta se desarrolló en el doblaje y prestó su voz a grandes personajes como Dorothy Galeen en el Mago de Oz; Lucero Sónico en Los Supersónicos,Pebbles Picapiedra en Los Picapiedra; Eddie Munster en The Munsters, Merlina Addams en La Familia Addams de 1964, Señorita Cometa entre muchos personajes más. ​

Después le llegó su gran oportunidad al formar parte del elenco de Chespirito e inició en el programa de Los Súpergenios de la mesa cuadrada y posteriormente llegó La Chilindrina, una niña traviesa y berrinchuda, cuyo nombre es porque se parece a los panes chilindrina porque la niña estaba llena de pecas.

María Antonieta de las Nieves y su enemistad con Florinda Meza

Desde que el programa de El Chavo del 8 terminó, María Antonieta nunca ha ocultado su descontento para con Florinda Meza, acusada de ser ella quien acabó con el programa.

En diferentes entrevistas, La Chilindrina declaró que Doña Florinda se acostó con todo el elenco del programa, aseguró que arrasó con todos los que lo conformaban, pues se sabe que Florinda fue novia de Enrique Segoviano, el director de la serie; de Carlos Villagrán Kiko y por supuesto que Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa. Aunque algunos fans aseguran que en algunas entrevistas se ve que Florinda le coqueteaba a Rubén Aguirre, El Profesor Jirafales.

Actualmente, María Antonieta sigue sin esconder el rechazo que siente hacia la viuda de Chespirito.