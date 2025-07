La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como La Chilindrina, recientemente compartió una foto muy especial junto a Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), quien en su opinión representó una figura maternal fundamental durante su juventud. La imagen es del día de su boda con el locutor Gabriel Fernández.

"Esta foto la aprecio muchísimo, no sólo por lo que significó ese día, sino por el cariño tan especial que siempre sentí por Roberto Gómez Bolaños y su esposa Graciela Fernández", escribió la actriz.

Algunos comentarios fueron: “La Chili tirando factos”, insinuando que sería una indirecta para Florinda Meza, y “Tan hermosa que era Graciela, no puedo entender porque Roberto decidió divorciarse de ella. Eran tan preciosa”.

¿De dónde viene el aprecio de ‘¿La Chilindrina’ por Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito?

Según relató en una entrevista con Yordi Rosado, María Antonieta nunca tuvo amistad íntima con Graciela, pero siempre la trató con respeto y afecto. Reconoció que, aunque muchos especularon sobre un romance con Chespirito, lo cierto es que jamás existió tal relación entre ellos. “Mucha gente pensó que Chespirito y yo estábamos casados cuando apenas empezábamos”, aclaró la actriz, explicando que su química frente a las cámaras fue interpretada equivocadamente.

En el mismo diálogo, expresó su gratitud por el rol que Graciela jugó en su vida: “No, la esposa de Chespirito… doña Graciela Fernández era una mujer extraordinaria. Yo no he conocido otra mujer como ella, pero mi mamá en mi vida”. Tras quedar huérfana siendo muy joven, María Antonieta encontró en Graciela Fernández no sólo un vínculo cercano, sino también una guía afectuosa: “Me adoptó como si yo fuera su hija”, recordó, describiendo cómo la aconsejaba en su carrera y en su vida personal.

‘La Chilindrina’ escribe un emotivo mensaje a Graciela Fernández, ¿lanza indirecta a Florinda Meza?

Este gesto de reconocimiento se convirtió en un homenaje público mediante una fotografía tomada el día de la boda de María Antonieta y Gabriel Fernández que la actriz publicó en redes, destacando el profundo cariño que siempre sintió por Graciela Fernández.

"Esta foto la aprecio muchísimo, no sólo por lo que significó ese día, sino por el cariño tan especial que siempre sentí por Roberto Gómez Bolaños y su esposa Graciela Fernández. Roberto, con su ternura y su sentido del humor tan únicos, y Graciela, a quien quise muchísimo, siempre dándome consejos con ese corazón tan grande que tenía", escribió La Chilindrina.

El mensaje de la actriz causó revuelo en redes sociales debido a que enfatiza públicamente a Graciela como la esposa de Chespirito, lo que contrasta con la narrativa instalada en torno a la polémica figura de Florinda Meza como segunda esposa.

La Chilindrina también recordó a su esposo: “Hoy él ya no está físicamente conmigo, pero vive en cada recuerdo, en cada palabra que dejó grabada y en el amor que siempre nos unió. Te quiero, Gabriel. Siempre”.

Este gesto de afecto ha ganado relevancia en medio de la atención mediática generada por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, donde se abordan tristemente los célebres triángulos amorosos y conflictos del entorno de Bolaños. Entre ellos, la relación con Florinda Meza ha suscitado críticas públicas y discrepancias entre exintegrantes del elenco.