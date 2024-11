María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, revela que ya tiene listo su ataúd: ‘preparada mi caja’

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, aprovechó la “espuki sison” para emitir una serie de tétricas declaraciones respecto a su futura muerte, afirmando que ya tiene todo listo para cuando sea el momento de reunirse con la parca y que hasta ya escogió cuál va a ser su ataúd.

Durante la charla con la prensa rosa María Antonieta de las Nieves, quien actualmente tiene 74 años, dijo que no le teme a la muerte y que está lista para el momento en el que la parca la huesuda portadora de guadaña venga por ella para llevarla a la barca de Caronte… o en lo que sea que crea ella.

“No, en lo más mínimo (le tengo miedo a la muerte). Yo tengo todo listo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Yo tengo preparada mi caja, mi ataúd", dijo.

María Antonieta de la Nieves agregó que el ataúd en el que la van a enterrar en el panteón tiene figuras de la virgen de Guadalupe, lo cual vuelve canon el hecho de que la Chilindrina sea guadalupana, como el mismísimo Alex Lora.

“Ya tengo lista la agencia en la que me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner, bueno, lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar”, expresó con firmeza María Antonieta de las Nieves.

María Antonieta de las Nieves de una vez aprovechó para dar a conocer el que va a ser su último deseo, el cual es muy peculiar: quiere que la entierren disfrazada de La Chilindrina, pues con ella también se va a morir el personaje que los herederos de Chespirito no le pudieron quitar… y con su deceso nunca van a poder poner sus garras en él.

“Yo quiero que sea la Chilindrina la que se muera porque se va a morir junto conmigo… Yo quiero (que me maquillen como la “Chilindrina”), pero mis hijos no quieren, dicen: ‘No, mamá, hasta en ese momento vas a hacer de ridícula”, puntualizó la famosa.