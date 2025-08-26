Estos son los personajes que dobló María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’

La Chilindrina, cuyo nombre real es María Antonieta de las Nieves, ha sido una figura icónica del mundo del cine y la televisión, quien no solo lo marcó gracias a su trabajó en las series de Roberto Gómez Bolaños, pues también fue una importante figura del doblaje mexicano.

A través de los años, María Antonieta de los Nieves reforzó su puesto en el mundo del entretenimiento y antes de su retiro, se encargó de doblar las voces de varios personajes que han pasado a la historia. Ahora, te compartimos quiénes son los personajes animados y reales que tienen la voz de La Chilindrina.

Los personajes doblados por María Antonieta de las Nieves

La actriz cuenta con varios personajes icónicos que han marcado a la cultura pop, a quienes ella prestó voz para sus versiones al idioma español.

Se inició en el doblaje a los 7 años de edad, pues su madre era conocida de un delegado de actores en ese tiempo llamado José “Pepe” Nava, y este le sugirió que probara grabar un comercial llamado Sal de Frutas Henno.

Tuvo una carrera bastante activa en este rubro, participando para producciones mexicanas e internacionales por igual. Fue en los años 90’s que se despidió del doblaje, aunque regresó de manera especial en 2012.

Algunos de sus personajes más destacados en el medio, sobresalen:

Lucero Sónico de Los Supersónicos

Merlina de Los Locos Addams

Sue Storm, la mujer invisible de Los Cuatro Fantásticos

Hadji de Jonny Quest

Batichica de Batman

Dorothy de Judy Garland en El Mago de Oz

Shirley Temple

Natalie Wood

Uno de los roles más icónicos y el último de la actriz en el mundo del doblaje fue el de Vanellope von Schweetz, personaje de ficción de la película Ralph el Demoledor donde interpreta a la protagonista, una niña que es alienada de su comunidad por un error en su programación.

En el pasado, María Antonieta de las Nieves comentó que tuvo una sola tarde para grabar toda la película de Disney. Al parecer, su participación en la historia tuvo que ver principalmente con que el director del filme la había visto desde niño, por lo que Vanellope fue creada pensada en La Chilindrina.