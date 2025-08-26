Icónicos

Estos son los personajes que dobló María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’

Te contamos sobre los personajes a quienes la actriz prestó voz durante sus años activa en el doblaje mexicano

Estos son los personajes que dobló María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’
Estos son los personajes que dobló María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ Foto: IG: @lachilindrina_oficial
Por:
Mariana Garibay

La Chilindrina, cuyo nombre real es María Antonieta de las Nieves, ha sido una figura icónica del mundo del cine y la televisión, quien no solo lo marcó gracias a su trabajó en las series de Roberto Gómez Bolaños, pues también fue una importante figura del doblaje mexicano.

A través de los años, María Antonieta de los Nieves reforzó su puesto en el mundo del entretenimiento y antes de su retiro, se encargó de doblar las voces de varios personajes que han pasado a la historia. Ahora, te compartimos quiénes son los personajes animados y reales que tienen la voz de La Chilindrina.

Los personajes doblados por María Antonieta de las Nieves

La actriz cuenta con varios personajes icónicos que han marcado a la cultura pop, a quienes ella prestó voz para sus versiones al idioma español.

TE RECOMENDAMOS:
El esposo de la Chilindrina
Su único marido

¿Quién fue el esposo de la Chilindrina? El ‘amor de la vida’ de María Antonieta de las Nieves

Se inició en el doblaje a los 7 años de edad, pues su madre era conocida de un delegado de actores en ese tiempo llamado José “Pepe” Nava, y este le sugirió que probara grabar un comercial llamado Sal de Frutas Henno.

Tuvo una carrera bastante activa en este rubro, participando para producciones mexicanas e internacionales por igual. Fue en los años 90’s que se despidió del doblaje, aunque regresó de manera especial en 2012.

Algunos de sus personajes más destacados en el medio, sobresalen:

  • Lucero Sónico de Los Supersónicos
  • Merlina de Los Locos Addams
  • Sue Storm, la mujer invisible de Los Cuatro Fantásticos
  • Hadji de Jonny Quest
  • Batichica de Batman
  • Dorothy de Judy Garland en El Mago de Oz
  • Shirley Temple
  • Natalie Wood

Uno de los roles más icónicos y el último de la actriz en el mundo del doblaje fue el de Vanellope von Schweetz, personaje de ficción de la película Ralph el Demoledor donde interpreta a la protagonista, una niña que es alienada de su comunidad por un error en su programación.

En el pasado, María Antonieta de las Nieves comentó que tuvo una sola tarde para grabar toda la película de Disney. Al parecer, su participación en la historia tuvo que ver principalmente con que el director del filme la había visto desde niño, por lo que Vanellope fue creada pensada en La Chilindrina.

@informateconalejo

¿Sabías que la voz de #Vanellope en #RalphelDemoledor fue hecha por María Antonieta de las Nieves? 🌈🎙️ La productora la buscó por cielo, mar y tierra, pero ella estaba en Miami con un contrato de televisión. Aun así, movieron todo para que grabara desde allá 🎙️ 🎬 Con su profesionalismo, ¡logró grabarlo todo en una sola tarde! Le pagaron una suma impresionante y aún no entendía por qué querían que sonara tanto a La Chilindrina… Hasta que en una premier, le revelaron que el productor era fanático del #Chavodel8 y su sueño siempre fue tener a #LaChilindrina en una película de Disney. 💫 Créditos @micheldoblajes

♬ sonido original - @InformateConAlejo
Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Hospitalizan a La Chilindrina
Esto se sabe

La Chilindrina es hospitalizada de emergencia, reportan ¿Qué le pasó?