Antes y después de Bella Dueñas: Así luce sin maquillaje

Bella Dueñas es una creadora de contenido muy reconocida en las redes sociales, quien en su cuenta de TikTok cuenta con 20.5 millones de seguidores en la plataforma y 577.2 millones de Me Gusta.

A través de los años, Bella Dueñas ha sido objeto de diversas polémicas y señalamientos; desde las críticas por fingir ser poseída, por realizar maquillajes “feos” y más recientemente, por un video en el que aseguró que está en riesgo su vida.

Sin embargo, el primer motivo por el que la joven fue viral fue por su larga cabellera pelirroja. Ella aseguraba que no se teñía el pelo, a pesar de que el color que tiene está lejos de ser natural

La joven comenzó a hacer videos en 2020, por lo que fue una de las celebridades que alcanzó la fama a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19. En su primer video, la vemos corriendo con el pelo suelto.

La imagen la muestra con ropa casual que enmarca su figura delgada. Asimismo, el pelo suelto está teñido de un rojizo natural y podemos ver su rostro de perfil y darnos cuenta de que no llevaba maquillaje en ese momento.

A través de los años, la influencer ha mantenido una apariencia cercana a la inicial, destacando su figura esbelta y el cabello largo rizado, aunque este último lo ha llevado con diferentes tonos de rojo.

Es raro verla sin maquillaje en la actualidad, ya que desde siempre ha procurado lucir bien ante cámara o de la forma más adecuada para dar la impresión que desea. Se desconoce si ha llegado a realizarse alguna operación estética para mejorar su apariencia.