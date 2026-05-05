Bella Dueñas denuncia ataque y dice que teme por su vida, pero nadie le cree | VIDEO

'No dejen que sea un número más'

Bella Dueñas se hizo viral por un reciente video en el que dio a conocer que teme por su vida tras sufrir un ataque, pero en redes sociales no ha recibido la reacción que se esperaba, ya que el público no le cree.

Recordemos que en el pasado, Bella Dueñas ha sido una personalidad polémica por inventar historias en sus redes sociales, como cuando fingió estar poseída por semanas, lo que generó muchas dudas sobre ella.

Bella Dueñas denuncia ataque

Ahora, a través de sus redes sociales, la influencer publicó un video con un fondo negro donde habla frente a la cámara con una seriedad fuera de lo habitual. “Si me desaparecen o me hacen algo, por favor no dejen que sea un número más, temo por mí y por mi seres queridos”, fue la frase inicial de su video.

La mujer aseguró que por confiar demasiado, siente un miedo constante y cree que sus seguidores son los únicos que podrían ayudarla a seguir con vida, al asegurar que es por ello que ha reducido el contenido que publica en redes sociales.

“Vivo en Nuevo León y por eso no les puedo dar muchos detalles”, justificó y agregó que si algo le pasa, subirá un video en el que da un testimonio detallado del motivo por el que actualmente se encuentra en supuesto riesgo.

“Trataré de seguir subiendo videos como normalmente lo hago, porque a eso me dedico y no tengo de otra”, sentenció, “les agradezco mucho por estos años que han estado conmigo, los quiero mucho”; agregó.

A modo de despedida en el video, finalizó: “Tal vez me puedes silenciar a mí, pero no puedes silenciar a todos”, señaló como un mensaje para las personas que supuestamente estarían atentando en contra de su vida.

Las redes sociales reaccionaron a la publicación rápidamente, sobre todo por parte de las personas que consideran que la influencer no tiene credibilidad, por momentos en que les ha mentido a sus fans. Se desconoce si Bella Dueñas miente o dice la verdad en esta ocasión.

Te dejamos algunos de los mensajes: