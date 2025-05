La creadora de contenido Bella Dueñas, conocida por su larga cabellera roja y sus videos en TikTok, generó gran preocupación entre sus seguidores hace unas horas al compartir un video donde abordó abiertamente su delicado estado emocional. Aunque no confirmó un retiro definitivo, su mensaje deja entrever que atraviesa una pausa profunda y necesaria en su actividad en redes sociales.

“Muchos se preguntarán por qué ya casi no subo videos. Y es que hace unos meses empecé a presentar una de las situaciones más complicadas en toda mi vida y no he tenido nada de ganas de grabar”, expresó la influencer visiblemente afectada. Con esas palabras, Bella dejó claro que su ausencia no ha sido accidental ni pasajera, sino consecuencia de un proceso personal complejo y doloroso.

Con más de medio millón de seguidores en TikTok, Bella Dueñas se había convertido en una voz relevante dentro de la comunidad joven, destacando por su autenticidad y mensajes de empatía. Sin embargo, el desgaste emocional ha sido determinante en su decisión de alejarse de la exposición digital.

¿Bella Dueñas se retira de redes sociales definitivamente?; esto dice sobre su salud mental

“La verdad batallo mucho para levantarme de la cama, estoy trabajando mucho en mi fortaleza interior pero no he logrado hacer las cosas como me gustaría”, confesó.

Si bien evitó ofrecer detalles específicos sobre lo que está viviendo, fue contundente al señalar que se trata de algo íntimo y aún no está lista para compartirlo públicamente: “Es algo muy personal y no les quisiera contar por el momento. Y estoy de verdad luchando contra mí para poder seguir adelante.”

A pesar de su evidente dolor, Bella Dueñas no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo recibido durante su trayectoria como creadora de contenido.

“Sólo les quiero decir que pase lo que pase, siempre van a ser una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Que les agradezco mucho por haberme permitido estar con ustedes en algunos de sus días donde veían mis videos, me apoyaban y de verdad espero algún día volver. Los quiero mucho”, concluyó.

El futuro de Bella en redes sociales es incierto, pero sus palabras dejan la puerta abierta para un posible regreso. Mientras tanto, sus seguidores han inundado los comentarios con mensajes de amor, ánimo y paciencia, reconociendo la valentía detrás de su vulnerabilidad. La pausa puede no ser definitiva, pero sin duda representa un momento crucial en su camino personal.