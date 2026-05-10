Así fueron las fiestas por la boda de Karla Díaz de Pinky Promise

La conductora y cantante Karla Díaz, creadora del exitoso programa Pinky Promise, decidió echar la casa por la ventana para celebrar su boda con Daniel Dayz en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Con tres días llenos de música, tradición y detalles románticos, la artista compartió con familiares y amigos una experiencia inolvidable que combinó la magia de la ciudad colonial con su estilo coqueto y “pinky”. En La Razón te contamos cómo se vivieron estos días de ensueño.

Primer día de fiesta: Callejoneada en San Miguel de Allende

El primer día de fiesta por la boda de Karla Díaz de Pinky Promise y Daniel Dayz estuvo marcado por una tradicional callejoneada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Los novios caminaron por las calles acompañados de mariachi, mojigangas y sus invitados.

Karla y su esposo lucieron atuendos en tonos rosa pastel, ella con un vestido strapless y un tocado de flores rosas en la cabeza, con el cabello suelto en ondas, mientras él lució un pantalón beige y una camisa rosa.

Y como era de esperarse, las mojigangas fueron diseñadas a imagen de los novios, lo que asombró en redes sociales. Los invitados siguieron la procesión bailando, cantando y brindando, viviendo la magia de San Miguel de Allende con alegría desbordante.

Karla Díaz y Daniel Dayz compartieron en sus cuentas de Instagram videos e imágenes de este momento, incluyendo una sesión de fotos donde lucen muy enamorados.

Segundo día de fiesta: Boda religiosa

El segundo día de fiesta con motivo de la boda de Karla Díaz se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel. La creadora de Pinky Promise lució un vestido blanco con mangas de encaje desmontables y el cabello recogido, desbordando elegancia.

Tras la misa, los novios salieron sonrientes a bordo de un auto clásico sin techo, saludando a los asistentes mientras recorrían las calles.

Karla Díaz y su esposo durante la ceremonia religiosa ı Foto: Captura de pantalla IG @karladiazof

La recepción se realizó en una terraza decorada con flores en tonos rosa claro y crema, y telas color crema en el techo, iluminadas con foquitos cálidos que daban la impresión de estar bajo pétalos de flores.

Al entrar al lugar, los novios brincaron de felicidad, y Karla Díaz transformó por completo su look de boda al quitarse las mangas de encaje y soltar su cabello rizado, convirtiendo su vestido en un strapless más relajado para la fiesta.

La mesa de honor destacó por su decoración romántica y elegante que incluyó velas y flores también en tonalidades rosadas, muy al estilo Pinky Promise.

Así fue el segundo día de fiesta de la boda de Karla Díaz ı Foto: Captura de pantalla IG @karladiazof

Se espera un tercer día de fiesta por la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz, en las siguientes horas circularán en redes sociales fotos y videos de esta magna celebración.