¿Quién es la hija de Zugey Lamela?

La periodista puertorriqueña Zugey Lamela ha compartido por medio de sus redes sociales su proceso como madre destacando varios momentos en la vida de su hija, incluso antes de que naciera nacimiento.

Además de ser periodista y presentadora de noticias en Puerto Rico, Zugey Lamela comparte varios momentos de su vida por medio de sus redes sociales, como sus viajes en familia y sus cambios de look.

Zugey Lamela; quien ha sido galardonada con 11 premios Emmy y es reportera en Tele Noticias PR, destaca en sus publicaciones grandes momentos de la vida de su hija durante estos dos últimos años, incluyendo la ocasión en la que la acompañó en los foros de Telemundo.

Hija de Zugey Lamela

Celia Victoria, hija de los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León, no es reconocida solamente por las múltiples publicaciones que realiza su madre, sino por ser la cara de March of Dimes en 2025.

March of dimes es una organización sin fines de lucro fundada en 1938 que se dedica a mejorar la salud de madres y bebés por medio de la prevención de partos prematuros, defectos congénitos y mortalidad infantil.

March of Dimes cuenta con una campaña de estampitas que son intercambiadas al público por un módico donativo con la finalidad de recaudar fondos para la fundación, y en estas regularmente se muestran bebés prematuros.

Sin embargo, en junio del 2025 la menor de un año de edad Cecilia Victoria dando sus primeros pasos fue la imagen de dichas estampitas, lo que hizo sentir orgullosos a ambos periodistas.

“La campaña de estampitas de March of Dimes, que este año presenta a Cecilia Victoria dando sus primeros pasos, lleva el lema: ‘Para llegar, cada paso cuenta. Dando pasos por bebés más fuertes y sanos’” se lee en la publicación.

En una reciente publicación Zugey Lamela compartió una fotografía de ella acompañada de Cecilia, y en esta señala que la maternidad es un vínculo que se transforma con el tiempo.

“Es un proceso lleno de pruebas... pero era una lección que tenía que tener, porque me hizo más fuerte, a ser más abierta con un tema que no mucha gente toca, a servir de puente para otras mujeres, otras familias: darles voz” Zugey Lamela



En esta publicación en la que retoma una entrevista que le realizó el medio El Vocero, Zugey comparte que antes de ser madre de Cecilia perdió tres embarazos, a los que califica como “etapas de profunda tristeza, incertidumbre y un duelo que el tiempo transforma y permite mirar desde otra óptica, pero que continúa siendo insuperable.”

Resalta que el duelo de la pérdida de un embarazo siempre está presente: “Es un duelo que siempre está ahí. Se transforma, se va mirando de otra forma, pero se queda y te acompaña siempre.”

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