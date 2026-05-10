Maluma será papá por segunda vez; así lo reveló junto a Susana Gómez | FOTO

Maluma dio a conocer que está en la espera de su segundo hijo junto a Susana Gómez. Fue este 10 de mayo de 2026, en el marco del Día de las Madres que el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al dar la noticia.

Así reveló Maluma que volverá a ser padre

A través de su cuenta de Instagram, Maluma publicó una foto sencilla en blanco y negro donde se encuentra con su familia. Él y su hija Paris besan el vientre de Susana, quien lleva un pantalón bajo y una camisa clara abierta junto con un top debajo.

Maluma será papá por segunda vez ı Foto: IG: @maluma

El músico no dio mayores declaraciones, pero agregó en la publicación un corazón azul, lo que para muchos da a entender cuál será el género del pequeño y que se tratará de un niño, aunque no se ha dicho siquiera cuál sería su nombre.

La publicación desató una avalancha de felicitaciones y otros mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar con alegría sobre la familia que crecerá.

Algunas de las reacciones por la publicación fueron las siguientes:

“Qué bendición”.

“Qué felicidad tan grande, Juan”.

“El verdadero felices los 4″.

“OMG baby boy en camino”.

“Qué hermosos”.

“Paris ahora es hermanita mayor”.

Fue en marzo del 2024 que Maluma se convirtió en padre por primera vez, al recibir junto con su pareja a Paris Londoño Gómez, la primogénita. Desde entonces, el músico ha hablado sobre su experiencia como padre.

El cantante ha descrito la experiencia como algo increíble pero complejo, que elevó su motivación y creatividad. “Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella”, afirmó en Allure.

La estrella de música urbana tiene una mansión en las Islas Turcas y Caicos, donde suele pasar sus días en familia; disfruta salir a la calle con sandalias para ir al mercado, en un estilo bastante menos apresurado que en las grandes ciudades.

“Aquí es donde vengo para desaparecerme. Aquí, simplemente soy Juan Luis. Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, dijo en el pasado.

Maluma mantiene una vida activa en los reflectores, como uno de los grandes representantes del género urbano latino, mientras que sigue trabajando junto a su pareja en su familia.