“México se escribe con M de Maluma”, gritó la noche de ayer el cantante colombiano frente a un Palacio de los Deportes completamente lleno. Así arrancó en la capital del país su gira mundial +Pretty+Dirty, con la primera de tres noches consecutivas de boletos agotados y 15 mil personas vibrando entre luces, sensualidad y un mensaje de esperanza.

“Mi primer show fuera de Colombia fue aquí en la Ciudad de México, en el Pepsi Center con cerca de dos mil personas. Hoy es otra historia. Nunca olvidaré el cariño de ustedes”, dijo conmovido el cantante Maluma.

El Dato: La gira internacional +Pretty+Dirty llegó a México, después de agotar fechas por Europa. En nuestro país pisará escenarios de Guadalajara y Monterrey.

Hubo sensuales coreografías Fotos›Carlos Mora

También quiso compartir su alegría de ser padre: “El último concierto que di en México, todavía no era papá. Hoy me robó, hoy el dueño de mi corazón es ese ser tan hermoso que tengo como bebé”. Desde el 9 de marzo de 2024 es padre de Paris, su primera y única hija.

El intérprete llegó puntual. Un video lo mostró caminando desde el camerino hacia el escenario, con un abrigo imponente con diseño de león y gafas oscuras. Con los primeros acordes de “Borro cassette” desató el rugido de la multitud. Luego vinieron “El perdedor” y “Obsesión”, y así se desplegó un setlist de más de 25 temas que recorrieron su carrera, combinando reguetón, pop latino, balada y hasta tintes de regional.

El colombiano se mostró cercano, agradecido y más vulnerable que en otros shows. “Estamos viviendo una situación difícil, pero no tengan miedo de hablarlo con su familia. No están solos. Si están pasando por algo negativo, regálense este momento y conviertan esto en un lugar seguro. Si necesitan un terapeuta, arróbenme. Dios los bendiga, México”, expresó, generando aplausos y emoción.

El cantante mostró en un video dos de sus facetas, la de padre y la de regional Fotos›Carlos Mora

DESEO Y CONFESIÓN. La producción fue tan meticulosa como provocativa. Maluma se fue despojando de prendas a lo largo del espectáculo: primero el abrigo, luego el saco, hasta quedar en una camiseta blanca de tirantes, con la que interpretó con energía y sensualidad temas como “Chantaje” y “4 Babys”, acompañado de coreografías intensas que desataron el frenesí del público, principalmente de las mujeres. El calor subió y no sólo por las luces: los gritos fueron una constante.

El bloque medio del concierto incluyó canciones, como “Carnaval”, “HP”, “11PM”, “Felices los 4” y “Hawái”, todas coreadas de principio a fin. En los interludios musicales, su banda y cuerpo de baile tomaron el protagonismo mientras él se preparaba para cada nueva etapa del concierto, sin dejar de interactuar con su audiencia.

Además de la conexión emocional, Maluma no dejó fuera la fiesta. “Mojando asientos”, “Amigos con derechos”, “Cosas pendientes” y “Oh Na Na” elevaron el ritmo hasta llegar al encore, donde interpretó “Sobrio”, “Cada quien” y “Según quién”, ésta última interpretada originalmente con Carín León.

El final llegó con “Bronceador” y “Cocoloco”, entre confeti y gritos. Tres noches en el Domo de Cobre marcan no sólo el inicio de una gira, sino la confirmación de que Maluma sigue siendo uno de los artistas más relevantes del reguetón y el pop urbano. México le respondió con los brazos, el corazón y el Palacio de los Deportes abiertos.