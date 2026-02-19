¿Cuántos años tiene Maluma? El colombiano sorprende con nuevo look en Premio Lo Nuestro

El cantante colombiano Maluma volvió a colocarse entre las principales tendencias durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026, celebrada el 19 de febrero en Miami, Florida, no sólo por su presencia en la gala, sino por el atuendo con el que apareció en la alfombra magenta.

¿Cuántos años tiene Maluma?

El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, actualmente tiene 32 años de edad.

Maluma nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia, ciudad donde inició su carrera musical a principios de la década de 2010.

Durante la edición 2026 de Premio Lo Nuestro —uno de los reconocimientos más importantes para la música latina— el intérprete de Hawái, Felices los 4 y Sobrio llamó la atención por su vestimenta, caracterizada por un estilo de sastrería moderna con elementos de alta moda.

Su presencia generó comentarios en redes sociales y cobertura de medios de espectáculos, donde usuarios destacaron el cambio respecto a la estética urbana que marcó sus primeros años de carrera.

No es la primera vez que el colombiano utiliza la alfombra de premiaciones para mostrar una propuesta visual distinta. En los últimos años ha participado también en eventos de moda internacionales y colaboraciones con marcas de lujo, lo que ha reforzado su imagen pública más allá del ámbito musical.

Maluma inició formalmente su trayectoria con el sencillo Farandulera en 2011 y alcanzó mayor proyección internacional tras el lanzamiento del álbum “Pretty Boy, Dirty Boy” (2015).

Además de la música, el cantante ha participado en cine y televisión, y suele asistir con regularidad a ceremonias de premiación como los Latin Grammy y Premio Lo Nuestro, donde es uno de los invitados recurrentes.

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro reunió a diversas figuras de la música latina y, como ha ocurrido en años anteriores, la alfombra previa a la ceremonia se convirtió en un escaparate de moda y tendencias.

Así, más allá de las nominaciones y presentaciones musicales, el cantante colombiano volvió a captar la atención pública, confirmando que su imagen y presencia mediática continúan siendo parte importante de su posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento latino.

