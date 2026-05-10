¿Quién es el ganador de La Mansión VIP?

Este domingo 10 de mayo termina La Mansión VIP, después de una breve pero intensa temporada que logró capturar la atención de millones de personas en México y otras partes del mundo.

Una de las mayores preguntas es quién de los participantes restantes de La Mansión VIP será quien gane el reality show de HotSpanish, al obtener la mayor cantidad de votos a favor.

🔥👀 ¿Dónde ver la final de La Mansión VIP?



La gran pregunta que tiene a todos atentos antes del cierre del reality 📺https://t.co/S8ApoysZBN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2026

¿Quién ganó La Mansión VIP?

Antes de que se revelara al ganador, las apuestas señalaban que la vencedora sería Sol León, quien contó con una gran cantidad de apoyo desde el inicio del programa y conquistó al público con su personalidad divertida, frontal e impertinente.

A pesar de ello, a lo largo del show, otras personalidades también han destacado con altos números de votaciones como Maza Clan o Lonche y Willito, que entraron hace poco a la competencia.

Cabe mencionar que este programa destaca por una diferencia importante en la votación, ya que lo que definió la permanencia de las estrellas iba ligado a las donaciones que realizaban los fans en el chat de la transmisión en vivo por YouTube.

Hoy es La Gran Final de #lamansiónvip



¿Cuál fue el mejor momento de la temporada? Para mí la entrada de estas dos cabras🐐 y la tuya??



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De este modo, los votos no eran gratuitos, pues implicaba realizar pagos a la cuenta oficial de HotSpanish en la plataforma de videos de largo formato. El programa destacó gracias a la irreverencia de sus participantes que se atrevieron a llegar más allá que en proyectos de televisión tradicional como La Granja VIP o La Casa de los Famosos.

Además de las polémicas entre personalidades y las irremediables peleas, hubo momentos de risa y también encuentros amorosos entre las celebridades que no tardaron en hacerse virales.

Una de las más grandes polémicas fue la que ocurrió cuando entró al programa Kim Shantal, quien era novia de Suavecito, quien también se encuentra en el proyecto; esto ocurrió después de la salida de Queen Buenrostro, novia del influencer y ex amiga de la famosa.

Las caras de lonche mientras suave felicita a la mamá da Kim JAJAJAJAJA #LaMansionVip pic.twitter.com/Pmxj7zOVpY — agua de coco (@Esnaypi) May 10, 2026

Parece ser que entre Kim y Suave hubo una especie de reconciliación según lo captado por algunas cámaras y la interpretación del público, lo que llevo a qué el novio de Shantal sobre su ruptura son que ella estuviera enterada.

También se dijo que Sol tendría problemas con su actual novio por su cercanía a Maza Clan, quien también tiene pareja. Aunque ellos decidieron tomarse la situación con humor y comentar que al tener ambos pareja, una relación era impensable.

Por otro lado, Willito tuvo un encuentro íntimo con Jessica Sodi, a pesar de que supuestamente acababa de iniciar una relación con la influencer Domelipa.

Lo que queda pendiente sobre La Mansión VIP es si es cierto que existe un actual conflicto legal entre el equipo de HotSpanish y la empresa de Endemol, pues se decía que estos podrían demandar al influencer por tomar el concepto de reality show de aislamiento 24/7, cuyos derechos en Latinoamérica pertenecen a ellos de manera exclusiva.

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