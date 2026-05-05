¿Quién es Tomeru Ikinone? La historia de su baneo en YouTube

La VTuber Tomeru Ikinone se ha convertido en tendencia después de que se hizo popular su caso, ya que fue baneada de la plataforma de YouTube junto con otros creadores después de que decidió realizar un video fuera de los lineamientos de la comunidad.

Todo ocurrió dentro del juego Splatoon 3, pues en redes sociales se hizo viral un hashtag del juego con videos de contenidos para adultos que los jugadores mostraban al eliminar el croma verde de su pantalla.

Y es que tanto Tomeru Ikinone como Kikaze Kimono decidieron publicar videos en los que utilizaban el color verde para pintar zonas del juego y al eliminar el croma en edición durante la transmisión en vivo, mientras más pintaran, mejor se veía un video detrás con material +18.

La transmisión duró varias horas y después de ello, YouTube eliminó no solo su cuenta, sino también el de otras VTubers que habían colaborado con ella durante dicho stream.

Lo más impresionante es que los creadores estaban compitiendo para ver cuál de ellos sería baneado primero. Los nombres de los participantes son Tomeru Ikinone, Kimiko Kikaze, Sigure, Hinachun, Kudoa Tatsuki, Sofia Sapphire, Teriteri Bouzu y más.

La noticia se hizo tan viral que llegó a los oídos de Nintendo, quienes solicitaron que se dejaran de realizar ese tipo de actividades con sus juegos, pues Splatoon 3 está destinado para todas las edades.

"Se pueden tomar medidas, incluyendo la eliminación de publicaciones o acciones legales, contra el uso que vaya en contra del orden público y las buenas costumbres, actos intencionales que induzcan a malinterpretar las reglas del juego, actos que perjudiquen significativamente el valor o el mundo del juego y de los personajes, así como actos que promuevan o se aprovechen de ellos. Por favor, tenlo en cuenta", dijo la marca japonesa.