Así lucía Mar Contreras en La que no podía amar y otras novelas en las que actuó

Mar Contreras en 'La que no podía amar'

Mar Contreras, actual participante de La Casa de los Famosos México 3, es una actriz y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa. Con más de 20 años de trayectoria, ha destacado en telenovelas mexicanas y películas, luego de su debut en el mundo del entretenimiento con su participación en el reality Operación Triunfo en 2002.

La carrera de Mar destaca por su versatilidad como intérprete, pues ha participado en producciones de distintos géneros.

Así fue la participación de Mar Contreras en La que no podía amar y otras novelas en las que actuó

En la telenovela La que no podía amar (2011–2012), producida por José Alberto Castro, la actriz originaria se Sinaloa, Mar Contreras, interpretó a Vanessa Galván Villaseñor, una villana que busca retener a su amor del pasado y provoca enfrentamientos entre los protagonistas.

Otras telenovelas en las que actuó fueron:

Lucía Álvarez Granados . Teresa (2010–2011), donde dio vida a

Mar de amor (2009–2010), donde interpretó a Roselia .

En Lo imperdonable (2015) fue Nanciyaga .

Vino el amor (2016–2017), donde hizo el papel de Susan O’Neal‑Williams .

En Like (2018–2019) encarnó a Isaura .

Por amar sin ley (2019), actuó como la abogada Lorenza Torres .

Cabo (2022–2023), uno de sus más recientes trabajos, donde interpretó a Vanessa Noriega Lombardo.

Este es un video de Mar en Teresa.

Así lucía Mar en la telenovela La que no podía amar (2011–2012), donde participó como protagonista la actriz mexicana Ana Brenda Contreras.

Además, Mar Contreras fue parte del elenco de novelas como Muchachitas como tú (2007) donde aparece como Lorena, Tormenta en el paraíso (2008) como la Dra. Penélope Montalbán. También participó en programas de televisión como Como dice el dicho, Esta historia me suena, así como en Se vale.

Películas en las que ha participado Mar Contreras, habitante de LCDLF

Luli Casas del Campo , la villana estilo “Sharpay” adaptada al público mexicano. High School Musical: el desafío (2008), de Disney Channel , interpretando a, la villana estilo “Sharpay” adaptada al público mexicano.

La comedia musical ¿Qué le dijiste a Dios? (2014), dirigida por Teresa Suárez , donde da vida a Marifer en una historia al ritmo de canciones del cantautor mexicano Juan Gabriel .

Malapata (2015), donde aparece como Magda

Este es un fragmento de la película ¿Qué le dijiste a Dios? donde Mar Contreras demuestra su capacidad vocal y actoral.