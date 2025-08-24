Mar Contreras es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3, pero no es el primer reality en el que ha participado. En el año 2002, con tan sólo 21 años, debutó en los escenarios como participante de Operación Triunfo México, junto a otros 16 jóvenes.

En redes sociales los fans de la actriz recuerdan los inicios de Mar en el mundo del espectáculo, por lo que han compartido varios videos donde interpreta temas como “Se fue” de Laura Pausini.

Así lucía Mar Contreras en Operación Triunfo México | VIDEO

Mar Contreras participó en la primera y única edición de Operación Triunfo México, en 2002. Este momento marcó un antes y un después en su vida, pues a partir del 2002 la cantante originaria de Culiacán, Sinaloa, inició en el mundo de la actuación y se convirtió en la figura de hoy en día.

En redes sociales, usuarios recuerdan que la intérprete resaltaba por su cabello rizado, sin embargo, en LCDLF no luce igual. Además, comentan que sus facciones lucían diferentes, haciendo hincapié en su nariz, barbilla y párpados.

A medio programa, Mar fue eliminada por tener 0.05% menos votos que uno de sus compañeros de reality, sin embargo, se declaró empate técnico y después fue salvada. De este modo, la actriz estuvo cerca de convertirse en finalista aquel lejano 2002 en Operación Triunfo México pero perdió contra Lizette.

Mar Contreras estuvo a punto de ser finalista de la primera y única edición de Operación Triunfo México, pero una diferencia injusta de 0.05% la dejó fuera.



Ella ya sabe lo que es estar en aislamiento por varias semanas y yo sí tengo ganas de verla mucho tiempo en #LCDLFMx3. 💃 pic.twitter.com/Fm8tn7zeO1 — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) July 10, 2025

¿Qué es Operación Triunfo México?

Operación Triunfo México es una versión mexicana del exitoso reality show musical español del mismo nombre. El formato del programa combina entrenamiento artístico con competencia musical, donde jóvenes talentos conviven en una academia 24/7 y son formados por expertos en canto, baile y actuación.

Cada semana, los participantes presentan sus avances en galas en vivo, donde son evaluados por un jurado y el público. El objetivo es descubrir a la próxima estrella de la música. La primera y única edición mexicana hasta ahora se transmitió en el año 2002 por Televisa, con Myrka Dellanos como conductora y Alan Tacher en algunos segmentos especiales.

Entre los participantes de Operación Triunfo México, además de Mar Contreras, se encuentran:

Darina

Lizette

Miguel Inzunza

Mauricio Martínez

Nadia Yuriar

Rodrigo Arizpe

Pako Madrid

Yadira

Daniel Piloto

Jesús Falcón

Judith Leyva

Anaís

Ángel

Josué Bravo

Gaby Marín

Martha King,

¿Qué tan bien canta Mar Contreras?

Te compartimos un video donde Mar Contreras canta “Se fue” de Laura Pausini en el reality Operación Triunfo México.