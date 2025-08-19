Así fue la icónica escena de Mar Contreras en ‘Teresa’ | VIDEO

Aunque muchos no conocían la trayectoria de Mar Contreras, la participante de La Casa de los Famosos México 3 formó parte de varias producciones nacionales antes de estar en el reality show, incluyendo Teresa, una de las novelas más icónicas de Televisa.

El personaje de Mar Contreras en Teresa

En la novela de Teresa, del año 2010, Mar Contreras interpreta a Lucía, un personaje conocido por hacerle la vida imposible a la protagonista. Aparece casi al final de la novela como una amiga de Luisa, hermana de Arturo y su personaje es pintora.

Ella se vuelve recurrente en la vida de la pareja principal porque Arturo la contrata para unos trabajos de diseño y traducción, lo que hace que tengan varios encuentros, lo que hace desconfiar a Teresa sobre lo que podría suceder entre ambos.

El personaje siempre está detrás de Arturo y es bastante insistente en querer estar con él, a pesar de que sufre varios rechazos de parte del personaje, que está muy enamorado de la protagonista, al ser esposos.

Esta fue la icónica escena de Mar Contreras en Teresa

Una de las escenas más importantes de Mar en la novela es un momento en que Teresa la corre de la casa, después de darse cuenta de que la mujer pinta el rostro de su marido en un bloc de dibujo.

Con sorpresa y altanería, Teresa le quita el bloc a Lucía y le reclama por ello antes de darle una cachetada y gritarle para que se vaya de la casa y no regrese, al sentirse amenazada. De este modo, Teresa la echa a la fuerza y le advierte con que hará lo posible para que jamás se vuelva a acercar.

Entonces, Teresa asegura que “Arturo es suyo”, por lo que hará lo posible para que no se vuelva a acercar. Entonces, la protagonista le revela a Arturo que corrió a Lucía, al demostrarle que sus celos no son absurdos y que ella sí siente algo por él.

Después, resulta que la hermana de Arturo fue quien le pidió a Lucía que hiciera el retrato, pues su intención era que Teresa tuviera dicho dibujo y viceversa.