¿Quiénes son los hijos de Mar Contreras?

Mar Contreras es una de las participantes más polémicas de La Casa de los Famosos México 3. Este domingo, sus hijos y su esposo le enviaron un mensaje de amor que pusieron antes de la eliminación, lo que provocó en ella el llanto por la ausencia que ha sentido a raíz de que no verlos desde hace ya un mes.

“Soy una mamá tratando de ser ejemplo para mis hijos. Estoy echándole ganas”, dijo Mar Contreras sobre el motivo por el que no se rinde ni se deja vencer a pesar de los fuertes enfrentamientos que vive dentro de La Casa de los Famosos con personalidades como Dalilah Polanco.

El público en redes sociales, destaca que es muy evidente que la actriz tiene hijos, pues muestra su intuición materna de manera palpable al convivir con los más jóvenes de La Casa de los Famosos México como Abelito, Aldo y Aaron.

La mujer ha tenido una exitosa carrera en televisión, al haber formado parte de proyectos como Operación Triunfo, Teresa, High School Musical y más producciones. Sin embargo, también es una madre entregada; a continuación, te contamos qué sabemos de sus hijos.

Ellos son los hijos de Mar Contreras

La actriz de 44 años de edad tiene dos hijos en total. El mayor es Emiliano, un pequeño menor de edad que ama el fútbol y practica dicho deporte de manera frecuente. Él aparece en varios videos apoyando a su mamá y la participación de la misma en LCDLF.

Por su parte, Mariano es el hijo menor de la cantante. Se sabe que ama los superhéroes, los videojuegos y pasa mucho tiempo con su hermano mayor; también aparece en algunos videos donde muestran apoyo por su mamá.

En el pasado, Mar Contreras ha comentado que ya “cerró la fábrica”, por lo que dejó claro que no desea tener más hijos, a pesar de que muestra su rol de madre con orgullo y no duda en compartir imágenes que muestran a los pequeños donde celebra a su familia de cuatro integrantes.