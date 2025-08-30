Mariana Botas, participante de La Casa de los Famosos México 3, inició su carrera artística a los 2 años, participando en comerciales de televisión y ganando el certamen “Miss Chiquitita” en el programa Sábado Gigante, por lo que su carrera es bastante amplia.

Si naciste en los 90, es muy probable que hayas crecido viendo telenovelas como Serafín, donde participó la actriz junto a Jordi Landeta, hijo del actor Manuel Landeta. Pocos recuerdan que Mariana y Jordi protagonizaron uno de los romances más sonados de la época, por eso, te contamos sobre su corta relación.

Así fue el romance de Mariana Botas y Jordi Landeta

Como te explicamos, Mariana Botas inició desde muy pequeña en el mundo de la actuación, pero su primer papel protagónico llegó en 1998 con la telenovela infantil Una luz en el camino, y al año siguiente formó parte de Serafín, junto a Jordi Landeta.

En esa época, con apenas 9 años, Mariana Botas sostuvo un romance infantil con el también actor Jordi Landeta. Ambos revelaron su relación durante una entrevista en el programa Otro rollo con Adal Ramones, donde Mariana contó con ternura cómo Jordi se le declaró y cómo, tras pensarlo durante diez minutos, ella aceptó.

Entre risas y algo sonrojada, Mariana explicó que le gustaba Jordi porque era simpático, sencillo y guapo. La sorpresa del público aumentó cuando Jordi apareció en el set con flores en mano. El niño aseguró ante los espectadores que hablaba en serio y que, aunque había tenido cuatro novias antes, lo suyo con Mariana Botas era especial.

Tras la participación de la actriz de Una Familia de Diez en LCDLF, en redes sociales algunos usuarios han recordado este tierno momento. Por ello, en TikTok y en YouTube se encuentran algunos clips de la entrevista de Mariana Botas, en 1999.

¿Quién es Jordi Landeta?

Jordi Landeta es un actor mexicano que comenzó su carrera desde muy joven. Es hijo del también actor Manuel Landeta y hermano de Imanol, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Jordi se destacó en telenovelas infantiles como Serafín, donde participó junto a Mariana Botas, en 1999. Durante su niñez, fue figura frecuente en producciones televisivas como El niño que vino del mar, Vivo por Elena, Verano de amor, Los hijos de nadie, De pocas, pocas pulgas, Código postal y Amor sin reserva, ganándose el cariño del público por su carisma y talento, además de participar en programas como Otro rollo.

Actualmente se desconocen detalles de su vida, pues se alejó del mundo del entretenimiento.