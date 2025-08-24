¿Quién es Andrea? La hermana de Mariana Botas que es igualita a la actriz | FOTO

Mariana Botas se ha convertido en un personaje controversial en los últimos días, por lo que quedó nominada esta semana en La Casa de los Famosos México 3 y entre la polémica que desató su cercanía con Aldo de Nigris, su posible eliminación hizo que su hermana Andrea asistiera al programa este domingo.

El público en redes sociales se mostró sorprendido al ver a Andrea Botas, hermana de Mariana, en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, sobre todo por el enorme parecido que hay entre ellas, ya que cuentan con muchas similitudes físicas como la forma del rostro o su nariz.

¿Quién es la hermana de Mariana Botas?

Es poco lo que se sabe sobre la hermana de la actriz, quien mantiene su perfil en redes sociales privado, aunque a pesar de ello cuenta con más de 23 mil seguidores en sus redes sociales, lo que deja ver la notoriedad que ha ganado.

Si bien muchos se preguntan si son gemelas, la realidad es que Andrea es mejor que Mariana. En redes sociales, la joven comparte momentos de su vida personal como viajes y eventos familiares. Muchos de ellos los realiza en compañía de la comediante.

La joven procura no salir ante el público al menos que sea extremadamente necesario, como ocurrió recientemente cuando salió en defensa de su hermana por la polémica con Drake Bell.

De este modo, la hermana de Mariana demostró su gran cariño y lealtad a su compañera de vida, al dejar claro que la actriz decía la verdad al confesar que tuvo una noche llena de besos en una discoteca con el actor estadounidense.

Mariana ha descrito a Andrea como “la más loquita, pero también la más cariñosa y noble”, lo que deja ver el estrecho lazo que tienen como familia. Se sabe que tienen otro hermano llamado Daniel, que complementa su núcleo familiar.