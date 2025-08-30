Durante la fiesta hawaiana de la noche de viernes celebrada en La Casa de los Famosos México 3, el español Shiky protagonizó una nueva polémica al darle tremendo jalón de pelo al influencer Abelito. En redes sociales rápidamente circularon los videos del inesperado momento y el público se percató de que el joven de 25 años de edad afirmó que le dolía la cabeza y que estaba sangrando, lo que causó indignación entre sus fans.

Shiky casi desnuca a Abelito con tremendo jalón de pelo | VIDEO

Tras la gala de salvación, los habitantes de LCDLF disfrutaron de una fiesta con temática hawaiana, parecía ser una gran noche. Sin embargo, una inesperada acción de Shiky generó polémica en redes sociales.

Mientras los habitantes del reality entonaban, entre gritos y saltos, la canción “La vecindad del Chavo”, Shiky le jaló el cabello a Abelito durante varios segundos. El acto pasó desapercibido por el resto de los habitantes debido a la euforia del momento.

No obstante, fuera de LCDLF los seguidores de Abelito expresaron en redes sociales que el jalón de Shiky debió ser castigado por la Jefa. Algunos comentarios fueron en TikTok:

“No deberían de jugar así, pueden salir lesionados”

“Estuvo muy fuerte”

“Dónde está la productora de La casa de los famosos México que no hace nada, como siempre”

Abelito dice que tiene dolor de cabeza y que sangró

Poco tiempo después, en la sala, el influencer originario de Zacatecas comentó a sus compañeros con molestia que le dolía la cabeza y que tenía restos de sangre. “Estoy sangrando, wey, ¿quién fue?“, dijo Abelito mientras Facundo se reía.

El Guana fue a la cocina a buscar hielo y se lo colocó a Abelito en la cabeza para aliviar el dolor que sentía. Mientras tanto, el resto de los habitantes comentaban que, entre el alboroto de la fiesta, también habían sufrido algunas lesiones.

Aldo de Nigris dijo que tenía un golpe en la nariz y en la boca y Mariana Botas afirmó que tenía lastimadas las rodillas.

Además, Shiky le dijo a Abelito que el golpe había sido provocado por un accidente: “Tú solo (te golpeaste), cuando caíste hacia atrás”. La declaración del español causó enojo, pues usuarios afirman que el dolor de cabeza del joven sería consecuencia del jalón de pelo de Shiky.

Otros usuarios, en cambio, comentan que Abelito tomó una piedra que era parte de la escenografía y, junto al resto de habitantes, estuvieron un rato “jugando” a lanzarla: “Yo vi el video donde Abelito trae la piedra y están jugando con ella y hasta alguien le lanza algo a Aldo”.