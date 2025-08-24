Mamá de Abelito revive las bromas que recibe por su estatura: ‘Son crueles’ | VIDEO

Abelito es uno de los participantes favoritos del público en La Casa de los Famosos México 3, donde destacó gracias a su humor, carisma y sus bromas inofensivas con sus compañeros, que lo han arropado con gran cariño.

Uno de los detalles que ha llamado la atención del público es como Abelito logra adaptarse a la casa con elementos sencillos que le permiten vivir de manera autosuficiente al ser una persona con acondroplasia, un tipo de enanismo.

Me estoy despertando y lo primero que veo es que abelito va con su banquito por toda la casa 😭🤣🤣🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jhgyLuNpBE — yatts (@pinkvenom_J) July 28, 2025

Tanto él como sus padres padecen al misma condición y esto los ha llevado a tener que enfrentar la vida con retos diferentes a los de la persona promedio. Además, su mamá reveló que en el pasado han vivido momentos complicados por su apariencia.

Mamá de Abelito habla de las críticas que enfrenta por su estatura

A pesar de que en redes sociales y el entretenimiento hay cada vez más diversidad, es cierto que la sociedad no ha conseguido normalizar la diferencia de cuerpos que existe en el mundo, lo que los ha llevado a vivir críticas y burlas por su tamaño.

Ante esto Doña Cristina, mamá de Abelito, ofreció una breve entrevista donde recordó la forma en la que ha sido rechazada e incluso insultada en su propia cara con burlas sobre su estatura baja.

“Somos crueles, simplemente cuando dicen: ‘Ira, ven, ven, ahí viene una enanita’”, dijo al recordar cómo es encontrarse en la calle con personas que se sorprenden por su apariencia y no saben reaccionar de una manera respetuosa.

Ante ello, la mujer mencionó como en su caso, se llegaron a burlar de ella por su manera de caminar: “A mí me decían: ‘Ira, camina como patito’, que está chiquita, que está esto, que está lo otro”, agregó sobre algunos comentarios que ha llegado a escuchar en el pasado.

A pesar de las críticas, Doña Cristina hizo un llamado a la personas para que aprendan a respetar a quienes tienen condiciones diferentes: “Hay personas que las tenemos que saber valorar porque a veces sí nos... Son crueles, los humanos somos crueles“, sostiene antes de agregar: “Es algo que tenemos que respetar y valorar”, concluyó.

En las redes sociales de La Casa de los Famosos México 3, el público llenó de halagos a la mamá de Abelito con comentarios positivos donde le mandaban comentarios de apoyo y celebraban su belleza, su cabello y que siempre se esfuerza por salir arreglada frente a la cámara.