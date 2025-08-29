La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 29 de agosto?

La Casa de los Famosos México 3 se encuentra en la mitad de la temporada y siguen elevándose las tensiones entre los participantes, al grado que los habitantes del reality show casi han conseguido que todos se encuentren nominados esta semana, con 8 personalidades en la placa y solo dos fuera de ella.

Por este motivo, el robo de la salvación que se juega cada viernes tiene un rol fundamental. El jueves se determinó que Aldo de Nigris tendrá que enfrentar a Shiky en el duelo por la salvación, con la intención de poder obtener el beneficio del líder que podría sacar a uno de sus compañeros o a él mismo de la placa.

Fue el miércoles que las nominaciones tomaron un giro inesperado cuando los últimos dos en emitir sus votos se enfrentaron a la ruleta. De este modo, Facundo sorprendió dándole puntos a dos habitantes que parecían haberse desperdiciado.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Alexis Ayala le restó sin querer un punto a Mariana Botas, lo que resultó en que se fueron nominados todos los que tenían 2 puntos y más para la tabla. Esto generó que ocho habitantes quedaran nominados, tal como había sucedido la semana pasada por la dinámica de los puerquitos.

En ese sentido, son cinco habitantes del cuarto Noche y solo tres de Día los que se encuentran nominados y uno de ellos saldrá el próximo domingo 31 de agosto. Sin embargo, existe la posibilidad de salvación para cualquiera de los cuartos, de las manos de Shiky y Aldo de Nigris.

Por otro lado, las tensiones no hacen más que aumentar en el reality show, sobre todo después del cine del martes donde Dalilah Polanco terminó llorando al escuchar comentarios de Aldo y Abelito, además de por darse cuenta de que Mar Contreras no había cumplido con un acuerdo entre los más grandes de la casa.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados en la quinta semana de La Casa de los Famosos México 3 son:

Facundo

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Abelito

Aaron Mercury

Mar Contreras

INFORMACIÓN EN DESARROLLO