Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 27 de agosto

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 se enfrentaron una semana más a las nominaciones, uno de los momentos más tensos donde cada uno de los participantes deben elegir a quiénes nominarán para su posible eliminación, lo que genera descontento y molestia.

Si bien la semana ya se leía como complicada por el cambio de equipo de Guana, aumentan los detalles complejos, pues dos de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 tendrán que decidir con la ruleta, que sumará o restará puntos a quienes nominen.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto, con los respectivos cambios de la dinámica. Quienes nominaron con la ruleta fueron Alexis Ayala y Facundo.

Mariana Botas

2 puntos a Alexis Ayala

1 punto a Aaron Mercury

Abelito

2 puntos a Facundo

1 punto a Mariana Botas

Shiky

2 puntos a Aldo de Nigris

1 punto a Alexis Ayala

Mar Contreras

2 puntos a Mariana Botas

1 punto a Facundo

Dalilah Polanco

2 puntos a Aldo de Nigris

1 punto a Aarón Mercury

Aaron Mercury

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Facundo

Aldo de Nigris

2 puntos a Facundo

1 punto a Dalilah Polanco

Elaine Haro

2 puntos a Facundo

1 punto a Aldo de Nigris

El Guana

2 puntos a Facundo

1 punto a Abelito

INFORMACIÓN EN DESARROLLO