Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 27 de agosto

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 se enfrentaron una semana más a las nominaciones, uno de los momentos más tensos donde cada uno de los participantes deben elegir a quiénes nominarán para su posible eliminación, lo que genera descontento y molestia.
Si bien la semana ya se leía como complicada por el cambio de equipo de Guana, aumentan los detalles complejos, pues dos de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 tendrán que decidir con la ruleta, que sumará o restará puntos a quienes nominen.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto, con los respectivos cambios de la dinámica. Quienes nominaron con la ruleta fueron Alexis Ayala y Facundo.
La Casa de los Famosos México 3: Así será la dinámica para nominar este 27 de agosto
Mariana Botas
- 2 puntos a Alexis Ayala
- 1 punto a Aaron Mercury
Abelito
- 2 puntos a Facundo
- 1 punto a Mariana Botas
Shiky
- 2 puntos a Aldo de Nigris
- 1 punto a Alexis Ayala
Mar Contreras
- 2 puntos a Mariana Botas
- 1 punto a Facundo
Dalilah Polanco
- 2 puntos a Aldo de Nigris
- 1 punto a Aarón Mercury
Aaron Mercury
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Facundo
Aldo de Nigris
- 2 puntos a Facundo
- 1 punto a Dalilah Polanco
Elaine Haro
- 2 puntos a Facundo
- 1 punto a Aldo de Nigris
El Guana
- 2 puntos a Facundo
- 1 punto a Abelito
INFORMACIÓN EN DESARROLLO