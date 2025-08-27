La Casa de los Famosos México 3: Así será la dinámica para nominar este 27 de agosto

La Casa de los Famosos México se encuentra en constante cambio, pues además de las eliminaciones semanales de habitantes, hay momentos que sacuden a los participantes del reality show y hacen que sus estrategias tiemblen y tengan que reconstruirse en poco tiempo.

Recientemente, fue el cambio de cuartos entre Guana y Elaine lo que desestabilizó el juego de las celebridades en La Casa de los Famosos México 3 y ahora, como se hayan organizado para nominar este miércoles podrá tener fuertes cambios que harán la tabla de nominados diferente a lo que muchos imaginan.

Así será la dinámica de nominación de La Casa de los Famosos México este miércoles

Galilea Montijo, conductora del programa de telerrealidad, compartió cómo será la forma de nominar esta semana. Como en temporadas pasadas, se volverá a implementar la ruleta entre los participantes.

En su estreno para la tercera temporada, solo serán dos los habitantes que la podrán utilizar, aunque como sabemos, esta herramienta para cambiar el rumbo de las nominaciones aparece varias veces a lo largo del programa para revolver un poco a los participantes.

Será elegido al azar un habitante de cada cuarto, Noche y Día, quienes tendrán que nominar de este peculiar modo. En ese sentido, dirán a quién nominar y después girarán el artefacto, el cual terminará por aterrizar en uno de los puntos marcados.

La ruleta tiene +1, +2 y +3 puntos, pero también -1, -2 y -3 puntos, lo que dará la posibilidad de condenar a algún habitante a la nominación, pero también de salvarlo al restarle puntos, lo que tiene que ver principalmente con la suerte.

De este modo, las estrategias deben ser muy cautelosas, pues los habitantes tienen la oportunidad de sacar a alguien de la placa, lo que podría llevarlos a tratar de ayudar a uno de sus compañeros de habitación.

Sin duda alguna, se sabe que esta dinámica añade mucho sabor a las nominaciones, al producir efectos impredecibles que ayudarán a dictar quiénes serán los habitantes nominados de esta semana en La Casa de los Famosos México 3.