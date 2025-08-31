Mariana Botas sale de La Casa de los Famosos México y reaccionan con MEMES

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, quien salió en un momento lleno de tensión por una tabla con siete nominados en total. La actriz tuvo una participación polémica que dividió opiniones, pues algunos la apoyaban y otros la criticaban.
A través de redes sociales, el público ha reaccionado a la salida de Mariana Botas con una variedad de opiniones y memes que dejaron claro que el público está satisfecho con su eliminación en la semana cinco de La Casa de los Famosos México 3.
Sus compañeros de cuarto Día se encontraron sorprendidos tras la expulsión. Sobre todo Facundo y Dalilah, quienes mostraron una expresión de sorpresa por lo ocurrido. Por su parte, Polanco se puso a especular sobre qué pasa afuera de la casa con Guana tras el momento.
Muchos ya se encuentran más tranquilos con la noticia de que está fuera del programa.
Aseguran otros que es una noticia positiva a nivel internacional.
En ese sentido, el público celebra que en el día a día durante la transmisión no se escucharán las interrupciones de la actriz ni su voz, que para muchos era complicado tolerar por ser muy aguda, un rasgo que está fuera de su control.
De este modo, ahora la influencer puede volver a ‘Envinadas’, aunque el público todavía tiene una duda...
Cabe mencionar que muchos también señalan a la audiencia por lo que sucedió con Botas, al asegurar que la mujer ha sido duramente criticada por aspectos que no puede controlar ni cambiar rápidamente, incluyendo su físico, su voz y su relación con Aldo de Nigris.
En fin, este domingo salió Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 3.