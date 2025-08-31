Mariana Botas sale de La Casa de los Famosos México y reaccionan con MEMES

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, quien salió en un momento lleno de tensión por una tabla con siete nominados en total. La actriz tuvo una participación polémica que dividió opiniones, pues algunos la apoyaban y otros la criticaban.

A través de redes sociales, el público ha reaccionado a la salida de Mariana Botas con una variedad de opiniones y memes que dejaron claro que el público está satisfecho con su eliminación en la semana cinco de La Casa de los Famosos México 3.

Reacción de Día a la eliminación de Mariana 🔥#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/skxTVOqUYT — julio (@kenialegends) September 1, 2025

Sus compañeros de cuarto Día se encontraron sorprendidos tras la expulsión. Sobre todo Facundo y Dalilah, quienes mostraron una expresión de sorpresa por lo ocurrido. Por su parte, Polanco se puso a especular sobre qué pasa afuera de la casa con Guana tras el momento.

Muchos ya se encuentran más tranquilos con la noticia de que está fuera del programa.

-Así voy a dormir después de que todo esta bajo control y por fin se fue Mariana #LCDFMX3#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/3MwFPKvVt9 — Heidi GS' (@HeidiGoree) September 1, 2025

Aseguran otros que es una noticia positiva a nivel internacional.

Mariana siendo la quinta eliminada todos ahorita#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/PPz76UNbx0 — Itzel (@lapumista) September 1, 2025

En ese sentido, el público celebra que en el día a día durante la transmisión no se escucharán las interrupciones de la actriz ni su voz, que para muchos era complicado tolerar por ser muy aguda, un rasgo que está fuera de su control.

POR FIN SE FUE LA MARIANA !!! Ya no escucharemos sus interrupciones y voz de pito. En honor a Abelito JAJJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamosososMx



pic.twitter.com/a2kQ08IspX — Gab Gav (@gabgavvv123) September 1, 2025

De este modo, ahora la influencer puede volver a ‘Envinadas’, aunque el público todavía tiene una duda...

La pregunta es?

Si ya no está Mariana… los día seguirán echando veneno en su cuarto?

#LaCadaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7dvdBC5ql8 — Raffa Julles (@JullesRaffa) September 1, 2025

Cabe mencionar que muchos también señalan a la audiencia por lo que sucedió con Botas, al asegurar que la mujer ha sido duramente criticada por aspectos que no puede controlar ni cambiar rápidamente, incluyendo su físico, su voz y su relación con Aldo de Nigris.

Y si sales hoy, que sepas que te criticaron por tu físico, por tu voz y por estar cerca de un hombre con el que tiene más fantasías -el público_ que tú misma, no hiciste nada malo JAMÁS ME HARÁN ODIARTE MARIANA BOTAS !!! #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDFMX3 pic.twitter.com/JI3oChf6ml — s u n s h i n e 🌞 (@daniel_sndvs) September 1, 2025

En fin, este domingo salió Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 3.