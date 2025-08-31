Facundo y Alexis Ayala se enfrentan en el posicionamiento: ‘Eres agresivo con todos’ | VIDEO

Alexis Ayala y Facundo tienen una rivalidad que semana tras semana, ha ido incrementando en La Casa de los Famosos México 3, al grado en que ya hasta se retaron para la eliminación de la semana que viene, después de una fuerte discusión.

Así comenzó el posicionamiento entre Alexis Ayala y Facundo

Fue Facundo quien decidió posicionarse frente a Alexis Ayala. En esta ocasión, decidió no ponerse a rimar y en su lugar, lanzó una serie de brutales comentarios contra el actor veterano, donde dejó ver todo aquello que no le convence de su personalidad.

“Te he oído como le gritas a @yosoyshiky “ @facufacundo y @ayalaalexis se encaran



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/g3z9Ib0qyY — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

El comediante mencionó que quería que el contenido que generaran no fuera de peleas, sino de diversión. “Te has tomado muy en serio esto como si fuera una guerra”, indicó y agregó que al inicio del programa él se llevaba muy pesado con las chicas de cuarto Día.

“Es verdad, no es que seas violento con las mujeres, es que eres agresivo con todos los del cuarto Día”, agregó y sostuvo que no tiene porque volverse una convivencia negativa, al indicar que Alexis está en casi todos los momentos “violento”.

Agregó: “Tu personaje está muy chido pero malvibra mucho la casa” y aseguró que el famoso trata de evitar que Noche y Día convivan entre ellos, al demeritar por ello.

Además, menciona que siempre ha metido carrilla con la gente y cuestionó al famoso por supuestamente haberle dicho que se estaba acercando ‘al callejón de los madrazos’: “Hay una indicación que digo ‘ya gané y es cuando me amenazan que me van a madrear”, dijo.

“¿Va a ser a golpes ahora? Chale, ya se acabó mi chiste con Alexis", dijo Facundo antes de indicar que quiere que el actor quede fuera de La Casa de los Famosos México 3.

Así reaccionó Alexis Ayala

Como respuesta, Alexis cuestionó la autoridad moral del comediante para calificar a las personas de buenas y malas. Además, le indicó: “Dijiste que yo tenía un corazón malo. No, tengo un corazón bueno, fuerte, firme y es tan bueno que tiene garra. Y en ti veo el corazón de una hiena, que solo se ríe cuando quiere rimar”, comentó.

Alexis: “también dijiste que quien no merecía vivir esta vida era Aaron y eso no lo hace alguien de buen corazón”



Facundo: *se le descompone la cara porque sabe que es verdad*#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xG0xctZ6Ll — meme 🪼 (@guillerabbit) September 1, 2025

Recordó lo que dijo Facundo sobre que Aaron Mercury no merecía estar en esta vida y negó haberlo amenazado con golpearlo. “Cada quien entiende lo que quiere y califica lo que tiene en el corazón”, le dijo, ante lo que Facundo dijo que su contraparte se estaba echando para atrás.

Finalmente, Alexis retó: “Te ha salvado la suerte, no la gente. Si yo regreso por la puerta, que nos metan al carrusel la próxima semana. Si tu regresas te aplaudo de pie, pero si yo regreso, espero que tu aplauso será honesto porque las marquesinas y las estrellas brillamos de noche”, indicó.