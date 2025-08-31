Shiky y Facundo le hacen ‘broma’ a Elaine mientras se baña y les llueven críticas | VIDEO

La última vez que Facundo y Shiky hicieron una broma en La Casa de los Famosos México 3, la cosa no terminó bien. Y esta ocasión no fue la excepción, pues hace unas horas circularon algunos videos en los que el comediante y su amigo le lanzan agua helada a Elaine Haro mientras se bañaba. Todo esto sucedió con Dalilah Polanco como cómplice y Aldo y Mar desaprobando la acción.

En redes sociales las críticas no se hicieron esperar y el público del reality consideró que era “incorrecto” que vulneraran a la joven de esa manera, ya que, al abrir la puerta del baño, las cámaras se activan y estaba propensa a que la vieran desnuda sin su consentimiento, no sólo sus compañeros, sino todos los espectadores.

Además, se comentó que ella “es una muchacha de 22 años y estos son dos hombres de 50”, por lo que ”cruzaron los límites".

Muchos comentaban que esta broma fue parecida a una hecha por el equipo Mar en la temporada pasada, pero Gala, Karime y Briggitte le pidieron a Arath que le hiciera la broma a Mayito, porque ellas no querían abrir la puerta del baño.

Shiky y Facundo le hacen ‘broma’ a Elaine mientras se baña

Hace unos días Elaine Haro fue cambiada de habitación, por lo que ahora está en el Cuarto Noche. Como una supuesta forma de expresar que “la extrañan”, sus excompañeros Facundo y Shiky lanzaron agua helada a la actriz mientras se bañaba.

Dalilah Polanco ayudó a los comediantes con esta broma, pues mientras ellos, cubiertos con un trapo de cocina, aventaban el agua, ella les abrió la puerta de la regadera.

“Te recomiendo que te voltees hacia la pared”, dijo Dalilah, mientras los hombres gritaron: “Vuelve al Cuarto Día”. La actriz de La Familia P.Luche aseguró que sus compañeros la extrañaban.

Sin embargo, Aldo de Nigris y Mar Contreras no lucían felices con el gesto. Incluso el regio le comentó a Facundo y Shiky: “Si se está bañando está de la v*rg*, ¿no?“.

Pese a que los comediantes usaban trapos para cubrirse los ojos y no ver a Elaine desnuda, en redes sociales la gente afirma que sí podían verla. Además, señalaron que era una falta de respeto, y que habría sido mejor que una mujer le lanzara el agua.

En lo que va de la casa no habia visto a Aldo así.... Pero tiene toda la razón es una mamada que le avienten agua fria a elaine mientras se baña y encima 2 hombres, broma o no fue excesiva... #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3. pic.twitter.com/JXEj8pUDO7 — ˗ˏˋbrendamonbeˎˊ˗ (@brendamonbe) August 31, 2025

Les llueven críticas luego de la ‘broma’

Algunos comentarios y críticas en X fueron:

“Según se ponen las toallas en la cabeza para ‘no verla sin ropa’ y obvio que ahí se ve que Facundo si puede ver ”

“Que perr*s, se supone que la cámara se activa cuando hacen eso , por eso Aldo y Mar se molestaron ”

“Cambiaron el ángulo de la cámara, pero Shiky no se tapó bien la cara , dos hombres mayores haciendo ese tipo de bromas a una muchachita y también ella debe poner límites!!!!”

“Abrirle la puerta del baño a una mujer desnuda es muy incorrecto. Facundo y Chiki cruzaron una línea que no es relajo ni gracia. Lo mismo pasó cuando tiraron a Aldo en la fiesta. Producción tiene que haber límites con Facundo”

Este es el momento en que Facundo y Shiky le hacen la broma a Elaine, mientras se bañaba.