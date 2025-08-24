¿Quién es la mamá de Alexis Ayala? FOTOS

Alexis Ayala tuvo una gran sorpresa en La Casa de los Famosos México cuando recibió el video de su mamá, una mujer mayor que solamente le dio palabras de apoyo y que lo motivó a seguir adelante.

En la grabación la señora hizo énfasis en que el actor debería de mostrar su verdadera personalidad, su forma más sensible y auténtica, además de que le dijo que todo su team lo estaba apoyando desde afuera.

Alexis Ayala no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en plena transmisión del programa de la gala de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es la mamá de Alexis Ayala?

La mamá de Alexis Ayala se llama Elina y actualmente la señora es de la tercera edad, por decisión de Alexis Ayala, ella vive en una casa de retiro.

Elina, la mamá de Alexis Ayala ı Foto: Matilde Obregón

En una entrevista con Yordi Rosado, el actor contó que ingresar a su mamá en una casa de descanso fue el mayor acto de amor que pudo hacer por ella, aseguró que la señora no está abandonada.

El actor contó que años antes él se llevó a su mamá a vivir con él cuando estaba casado con la mamá de su hija Roberta, etapa que fue muy difícil para la señora porque nadie de la familia podía pasar tiempo con ella.

El histrión contó que actualmente su mamá en la casa de retiro donde vive está cuidada, atendida, siempre está peinada, maquillada y la atienden bien. Además de que destacó que pagar este servicio es muy caro. Dijo que él hizo pública su decisión de llevar a su mamá a este tipo de casas para ver si. Había ayuda de alguna institución, pero no recibió.

En su juventud, la mamá de Alexis Ayala era maestra de un colegio en la Ciudad de México, ademas la señora, aunque era de origen cubano, tenía nacional estadounidense y mexicana, la mayoría de su familia vivía en Estados Unidos.

¿Qué enfermedad tienen la mamá de Alexis Ayala?

La mamá de Alexis Ayala tiene Parkinson y padecimientos en el hígado, así lo dio a conocer el propio Alexis Ayala.

El actor contó que siempre la van a ver, que su hija siempre come o cena con su abuelita cuando la joven visita a su padre Alexis Ayala.

Ahora que el histrión vio a su mamá en un video, él lloró y aseguró que solo hay cuatro mujeres importantes en su vida que son su esposa, sus dos hijas y por supuesto su madre.